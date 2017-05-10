 مياه جازان: تنفذ ورشة عمل عن الحلول الفنية لحماية المضخات | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

مياه جازان: تنفذ ورشة عمل عن الحلول الفنية لحماية المضخات

مياه جازان: تنفذ ورشة عمل عن الحلول الفنية لحماية المضخات
جازان ـ يحيى جعفري

نفّذت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان صباح اليوم, ورشة عمل عن مضخات شركة  الخريف  بحضور مدير عام خدمات المياه منطقة جازان المهندس بندر جبر ومدير أدارة التشغيل والصيانة المهندس/ باسم الأمير ومدير إدارة المشاريع المهندس حسن السهيمي وعدد من المهندسين , وذلك بقاعة الاجتماعات في الإدارة العامة لخدمات المياه  بحي السويس بمدينة جيزان .
وتضمنت الورشة عرض  تعريفياَ بالمضخات الجديدة, بإضافة لاستعراض أنواع الحلول الفنية الخاصة بحلول تنظيف السدود ومنتجات الرواسب والمواد للعالمية وتقديم مختصر عن مميزات مضخات كورنيل المتنقلة.

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