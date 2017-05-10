حملة متزامنة لـ26 بلدية في جازان تكشف عن مخالفة 32  مستودع غذائي مخالف

في وقت متزامن وبتوجيهات من أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع بدأت إدارات صحة البيئة في 26 بلدية بتنفيذ حملات وجولات ميدانية مكثفة على جميع منافذ بيع المواد الغذائية من مستودعات وأسواق مركزية وبقالات، وذلك قبل حلول رمضان المبارك الذي يزداد فيه إقبال المستهلكين على شراء احتياجاتهم الرمضانية.

وأوضح وكيل أمين المنطقة للخدمات الدكتور إبراهيم أحمد الخياط أن فرق صحة البيئة في بلديات المنطقة تمكنت خلال اليومين الماضيين من المرور على 104 مستودعات ومنفذ بيع للمواد الغذائية موزعة على جميع مراكز ومحافظات المنطقة، وتمكنت فرق الحملة الرقابية من رصد 30 مخالفة وإغلاق مستودعين مخالفين ومصادرة 3120 كيلوجراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية فاسدة بسبب سوء التخزين والنقل والتعبئة.

وأكد الخياط أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء الفرق الميدانية في هذه الحملة التي مازالت مستمرة.