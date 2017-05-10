في ليلة وفاء لأهل العطاء، الكلية التقنية بابها تكرم منسوبيها المتقاعدون

كرم منسوبو الكلية التقنية بأبها مدربين وإداريين المتقاعدين لهذا العام 1437 /1438 هـ مساء الثلاثاء 13 / 08 / 1438هـ . المـوافق 9 / 5 / 2017م وهم

الأستاذ . عبدالله بن سعد شويل

الأستاذ . علي بن يحيى آل جبريل

الأستاذ . أحمد بن عبدالله مرزن

الأستاذ . صالح بن سعيد صوفان

الأستاذ . مريح بن محمد آل حديب

الأستاذ . محمد بن سعيد أبن سياف

المهندس . عائض بن مرعي آل مشّرف

الأستاذ . أحمد بن علي هبه

الأستاذ . سعود بن عبدالرحمن الخالدي

وذلك في حفل أقيم بالقاعة الكبرى للاحتفالات في أبها وحضور عدد كبير من الزملاء بالوحدات التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ، والزملاء المتقاعدين من الاعوام السابقة و بعض من اعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك خالد و الأجهزة الحكومية بالمنطقة وضيوف مصاحبين للمكرمين .

وفي كلمة ألقاها عميد الكلية التقنية بابها الحسين سالم آل عثمان شكر فيها المتقاعدين على جهودهم طيلة فترة عملهم مشيرا إلى أن المؤسسة تفخر بكافة منسوبيها وأن ما حققته من نجاحات هو بفضل من الله تعالى ثم بجهود العاملين. وفي سياق الكلمة قال آل عثمان أيها الإخوة الكرام :يشرفني وأنا أتحدث إليكم أصالةً عن نفسي ونيابة عن إخواني وزملائي منسوبو الكلية من مدربين وإداريين ان أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أناس كرام لهم في قلوبنا كل محبة وتقدير كانوا بالأمس القريب معنا في ميدان الشرف ميدان التدريب .

واختتم كلمته بالدعاء ، سالاً الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة

وأمنها واستقرارها ويحفظ أهلها من كل مكروه راجيين من الله للجميع التوفيق والسداد .

وفي كلمة للمتقاعدين القاها نيابة عنهم الاستاذ / علي بن يحيى آل جبريل عبروا خلالها عن سعادتهم بالعمل في المؤسسة طيلة السنوات الماضية وشكروا خلالها معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على توفير البيئة التدريبية المناسبة لهم وحرص المؤسسة على تطوير أداء منسوبيها وتقدير عملهم في نهاية مشوار حياتهم العملية . ثم شكروا خلالها الزملاء المعدين للحفل على رأسهم عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريب والإداريين بالكلية التقنية بابها .

ثم قدم سعادة عميد الكلية واللجنة المنظمة للحفل الهدايا التذكارية والدروع على المكرمين من المتقاعدين لهذا العام والإعلاميين والمنظمين .

واختتم الحفل بتوديع المكرمين والضيوف بكل حفاوة وتكريم . والتقاط الصور التذكارية للمكرمين والضيوف ، ثم تناول وجبة العشاء المعدة للاحتفال .

ذكر ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية المهندس . إبراهيم بن محمد مرفت .