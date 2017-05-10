“نماء” تسدد إيجارات مساكن 122 أسرة فقيرة بأكثر 665 ألف ريـال

سددت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة إيجارات مساكن 112 أسرة فقيرة ومحتاجة بعد تهديدهم بالطرد من منازلهم بقيمة 665 ألف و248 ريالاً وذلك منذ مطلع العام الحالي ضمن مشروع “كشف كربة” الذي يمد يد العون والمساعدة والإغاثة العاجلة للمكروبين من صوارف الدهر الطارئة عليهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة المهندس المستشار منصور صبري بأن الجمعية تقدم مساعداتها للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال سداد إيجارات متأخرة لمنازلهم ضمن مشروع “كشف كربة” الذي يمد يد العون والمساعدة والإغاثة العاجلة للمكروبين من صوارف الدهر الطارئة عليهم، مبيناً بأن الجمعية تعمل على التدخل السريع لمعالجة حالات الاحتياج الطارئة التي تُحال إليها من الجهات ذات الاختصاص وفق معايير محددة اعتمدتها الجمعية لتصنيف هذه الحالات.

وأضاف صبري بأن وحدة البحث الطارئ بإدارة الرعاية بالجمعية تقوم بزيارة الأسر وبحث حالتها ميدانياً وإدراجها ضمن الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن الجمعية تصرف المعونات للأسر التي تمت دراستها وفق احتياجاتها آلياً، كما تقوم بتحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية نماء الخيرية بأن البحث الاجتماعي يُعد مقياساً دقيقاً ومعياراً واضحاً لرصد الاحتياج الفعلي للمستفيدين، حيث تتم عملية البحث الاجتماعي من خلال لجان البحث الموزعة على مدينة جدة.

يذكر بأن جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة نالت جائزة مكة للتميز الاجتماعي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وذلك مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، ولإسهامها في خدمة منطقة مكة المكرمة اجتماعياً عبر الاهتمام بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج، فضلاً عن تميز الجمعية بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.

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