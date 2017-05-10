أمير الحدود الشمالية يفتتح مبنى الأحوال المدنية الجديد بعرعر

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم (الأربعاء)، مبنى الأحوال المدنية بمدينة عرعر، بحضور معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب ومدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة منصور الملافخ وعدد من المسؤولين.

وقام سموه بقص شريط الافتتاح للمكتب الذي يحتوي علي قسمين للرجال والنساء، واطلع علي آلية استقبال المراجعين، من خلال خدمة العملاء والخدمة الذاتية والخدمات الشاملة .

وتجول أمير منطقة الحدود الشمالية والحضور في أرجاء المكتب واستمع إلى شرح عن أقسام المبنى وما يقدم من خدمات، كما اطلع سموه على آلية العمل في أقسام الاستقبال والتصوير والتسليم.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال حديثه مع العاملين في المكتب، أهمية الاستفادة من التقنية وتوظيفها في مختلف الأعمال، حاثا إياهم على التفاني في العمل وخدمة المراجعين من لحظة الاستقبال وحتى إنجاز الخدمة.

من جانبه، قدم معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تشريفه حفل الافتتاح.

وأوضح أن المكتب يعد نموذجياً وتقدم فيه جميع خدمات الأحوال المدنية المدرجة على نظام المواعيد الالكتروني.

وتابع “الأحوال المدنية حريصة على افتتاح مكاتب رجالية ونسائية في كافة مناطق المملكة لخدمة جميع المواطنين والمواطنات، وخلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عددٍ من المكاتب تباعاً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، والمتمثلة في خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم وتسهيل الخدمة عليهم”.

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