“حماية المستهلك” توجه نصائح للمستهلكين بعد إعادة البدلات والمزايا

أصدرت ‏جمعية حماية المستهلك اليوم (الأربعاء)، بيانًا دعت فيه المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، واتباع بعض النصائح، خلال شهر رمضان الكريم.

ودعت الجمعية المستهلكين إلى ضرورة ترشيد الشراء، وتجنب السلوك الاستهلاكي ‏المفرط، مع قرب حلول شهر رمضان، واعتياد الكثيرين على شراء كميات مفرطة من الأغذية والمشروبات خلال هذه الفترة، ومع عودة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة، ما قد يحفز للإفراط في الشراء.

ونبهت الجمعية إلى ضرورة عدم زيادة الشراء فوق الحاجة، خاصة أن الغالبية من المستهلكين قد استطاعوا أن يوازنوا مصروفاتهم خلال السبعة أشهر الماضية أثناء فترة إيقاف البدلات والمزايا، محذرة من رفع بعض منافذ البيع أسعار بعض المنتجات، بعد إعادة البدلات.

وأكدت على المستهلكين بالتواصل مع الجمعية أو إبلاغ وزارة التجارة بأي ارتفاع غير مبرر يلاحَظ على الأسعار، أو أي مخالفات تتعلق بوجود تلاعب في التخفيضات، مطالبةً التجار بعدم استغلال موسم شهر رمضان وعودة البدلات في رفع أسعار بعض المنتجات.

ووجهت الجمعية المستهلكين بالبحث عن البدائل عند ارتفاع سعر منتج معين، ما يمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، ويوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق، مع ضرورة التخطيط المسبق لعملية التسوق لرمضان، وإعداد قائمة بالمنتجات المطلوبة.

وحذرت الجمعية في البيان من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية، والتأكد من أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض، والحرص على اقتناء المنتجات الضرورية بالقدر الكافي، والانتباه للمنتجات التي قاربت على انتهاء الصلاحية.