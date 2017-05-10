 جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تكرم طلابها  | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تكرم طلابها 

جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تكرم طلابها 
أحمد الزهراني ـ الباحة

في جو إيماني وقراني تغشاه السكينة , وتحفه الملائكة ,أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالباحة تكريم أبنائها المتميزين والمنتظمين بحلقات التحفيظ وذلك من خلال إقامة حفلات فى عدد  جوامع ومساجد الباحة والتي بلغ عددها عليها حوالي (   75حلقة  )حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني أن هذا التكريم صدى جميل ومحفز للطلاب لرفع مستواهم وإسعادهم وتشجيعهم الاستمرار في حفظ كتاب الله عزوجل والانتظام في الحلقات للأعوام القادمة  وكما أن الجمعية تقدم لطلابها جوائز وهدايا عديدة وشهادات شكروتقدير لهم ولأولياء أمورهم .

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