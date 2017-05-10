الطريق الي مدرسة العزة بالداير

يقوم المعلمين بمدرسة العزة الابتدائية بازلة الأحجار في طريق ذهابهم الي المدرسة بعد ان تعرض الطريق الي انهيارات صخرية بفعل الأمطار والسيول ويشكل هذا الطريق بـ قوع العزة مناخل هاجس للطلاب والمعلمين وكذلك المعلمات والطالبات والذي يحتاج الي تجاوب وتعاون ادارة الطرق بمنطقة جازان بمسحه اثناء الأمطار حيث يعرض سالكي الطريق للخطر ذكر لفيفا اون لاين الاستاذ عبدالعزيز زكري النعمي بانه تواصل بإدارة الطرق بجازان ولكنه لم يجد تجاوب ويرفع منسوبي مدرسة العزة نداء للمسؤولين بمنطقة جازان و بمحافظة الداير والجهات ذات الاختصاص لوضع حلول عاجلة لهذا الطريق لسلامة الطلاب والمعلمين والمقطع يوضح معاناتهم مع الطريق.

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