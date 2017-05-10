بلدية الداير تعيد فتح الطرق المتضررة من السيول

باشرت بلدية محافظة الداير بني مالك وعلى مدى اليومين الماضيين وأمطار الثلاثاء على فتح الطرق في القرى المتضررة من الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.

وتلقت البلدية العديد من البلاغات مع الدفاع المدني من عدد من المواطنين حيث عزلت الأمطار بعض سكان القرى وغاب طلابها وموظفوها عن أعمالهم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير بني مالك المهندس غصاب بن نايف العتيبي أن البلدية سخرت كامل معداتها وعملت على فتح طرق القرى المتضررة جراء الانهيارات الصخرية وانجراف الأتربة والأحجار بالأودية والجبال بالإضافة إلى شفط مستنقعات المياه المتجمعة بالشوارع.

وبين العتيبي أن أعمال فتح الطرق استمرت يوم أمس حتى ساعات الصباح الأولى وتم توجيه فرق التشغيل والصيانة بالعمل على مدار الساعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها ليتمكن سكان القرى والهجر والأحياء داخل المحافظة وخارجها من الوصول لمنازلهم ومقار أعمالهم وتأدية الطلاب اختباراتهم مبينا أن متابعة الأعمال مستمر حتى الآن.