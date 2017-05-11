بالصور..مدرسة الفرحة الابتدائية تحتفل بجائزة العلوم في عامها السادس

رعى سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة فيفاء الأستاذ / يحيى علي الفيفي يوم الأحد 11 / 8 / 1438 هــ حفل جائزة العلوم بمدرسة الفرحة الابتدائية في عامها السادس التي يقيمها وينظمها ويشرف عليها معلم العلوم بالمدرسة الأستاذ علي يحيى حسن المالكي بحضور مشرف العلوم الأستاذ / يحيى مفرح الفيفي ومشرف الجودة الشاملة الأستاذ /أحمد إبراهيم الفيفي

ومشرف الموهوبين الأستاذ / محمد سلمان الفيفي والمنسق الإعلامي بمكتب تعليم فيفاء الأستاذ / محمد حسن الفيفي

وقائد مدرسة الفرحة الابتدائية الأستاذ علي محمد الفيفي والمعلمين بالمدرسة وعددا من أولياء أمور الطلاب .

حيث أقيم حفل خطابي استهل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة قائد المدرسة الأستاذ / علي محمد الفيفي , ثم ألقيت كلمة أولياء الأمور للأستاذ / حسين حسن يحيى الفيفي بعدها كلمة الطلاب المتفوقين قدمها الطالب / عبدالمجيد موسى أحمد الفيفي تلاها كلمة معلم العلوم وصاحب الجائزة الذي تحدث عن فكرة الجائزة وأهدافها وطريقتها موجها الشكر والتقدير لمكتب التعليم وإدارة المدرسة وأولياء الطلاب على دعمهم المستمر وتفاعلهم المميز, ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا أعلنت فيه نتائج الفائزين بالجائزة في عامها السادس للعام 1437 – 1438 هـ

ثم ألقى مدير مكتب التعليم الأستاذ يحيى علي الفيفي كلمة أثنى فيها على جهود المعلم والمدرسة ودور الأسرة نحو أبنائهم الطلاب بعدها توج مدير المكتب الفائزين من كل مرحلة وقدت لهم الجوائز وميداليات الجائزة وشهادات الشكر والتقدير كما تم تكريم الطلاب المشاركين في المبتكرات والمجسمات العلمية , وعلى هامش حفل الجائزة تم تكريم أيضا طلاب الصف السادس الابتدائي هدايا مقدمة من جائزة العلوم في عامها السادس

وفي الختام قدمت مدرسة الفرحة الابتدائية ممثلة في جائزة العلوم وسام الجائزة وشهادات الشكر لضيوف الحفل ،

فيما كرمت الموظف بالمدرسة العم فرحان جبران الفيفي على جهوده وتعاونه المستمر.

الراعي الذهبي للجائزة

الأستاذ / علي يحيى حسن المالكي ( معلم العلوم )

الراعي الفضي للجائزة

مؤسسة حسين حسن الفيفي للتجارة والمقاولات العامة

وتم تقديم هدية تذكارية لمؤسسة .

استلمها بالنيابة : الأستاذ موسى حسن الفيفي

هدية تذكارية للأستاذ / يحيى سلمان يحيى الفيفي

صاحب محلات المحيط للحاسبات بفيفاء

مقدمة من إدارة المدرسة على توفير بعض التجهيزات بأسعار مميزة

استلمها بالنيابة : الأستاذ عبده سليمان الفيفي

كما قدمت المدرسة ممثلة في جائزة العلوم في عامها السادس

أيضا هدية تذكارية لمدير مكتب التعليم بفيفاء لتشريفه ورعايته للحفل .

أسماء الطلاب :