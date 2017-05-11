معهد فيفاء يحقق المركز الثاني على المعاهد العلمية

استقبل المعهد العلمي في محافظة فيفاء وفدا من مكتب معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.. جاء لتقديم التهنئة لإدارة المعهد ومنسوبيه بمناسبة حصول المعهد على المركز الثاني على مستوى المعاهد والكليات وفروع الجامعة المختلفة في (مسابقة شموخ الوطنية) بدورتها السادسة.

وقد نقل الوفد الزائر لإدارة المعهد ومعلميه وطلابه سلام وتهنئة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل ، وشكر وتهنئة الهيئة المشرفة على المسابقة التي اعتذرت عن إقامة حفل التكريم بمقر الجامعة بالرياض كما كان مقررا وذلك لتقديم الاختبارات النهائية لهذا العام مما حتم عليهم زيارة المعاهد الفائزة لتكريم المستحقين من طلابها. هذا وقد قام الوفد بتسليم الهدايا والدروع التذكارية لإدارة المعهد والطلاب الفائزين في المسابقة.

وقد حقق هذا المركزَ المتقدم في المسابقة باسم المعهد الطالبُ بالسنة الأولى الثانوية: عبدالعزيز بن سليمان بن جابر السلماني الفيفي كما كان من ضمن طلاب المعهد الفائزين في المسابقة كل من الطالب: عبدالإله بن جابر بن جبران المشنوي والطالب: عبدالله بن محمد بن حسن العمري والطالب: عمر بن علي بن أحمد المشنوي.

وقد كان في استقبال الوفد فضيلة مدير المعهد الشيخ إبراهيم بن أحمد الفيفي الذي قام بتسليم الطلاب الفائزين جوائزهم في احتفال يسير أقيم نهاية لجان الامتحانات لهذا اليوم. كما تسلم من الوفد الزائر هدية مقدمة لإدارة المعهد بمناسبة حصوله على المركز الثاني على مستوى المعاهد في المسابقة.

وأثناء حفل التكريم رفع فضيلة مدير المعهد أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي لا تألوا جهدا في النهوض بالمستوى المعرفي للطالب. كما شكر فضيلتُه معالي مدير الجامعة على عنايته بطلاب المعاهد العلمية وبث روح التنافس الشريف بينهم ، وهنأ الطلاب الفائزين في المسابقة وحثهم على الحصول على مراكز أعلى في دورات المسابقة القادمة.

جدير بالذكر أن تميز المعهد في المسابقات المعرفية والأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة لم يكن الأول من نوعه فقد حصل على المركز الأول في المسابقة ذاتها للعام الدراسي 1434 – 1435 .

وذلك بفضل التحفيز والرعاية المستمرة من قبل مسؤلي المعهد لأبنائهم الطلاب.