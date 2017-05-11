 مستشفى الطوال العام يكرم متقاعديه المجممي والبجوي | فيفاء أون لاين
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

مستشفى الطوال العام يكرم متقاعديه المجممي والبجوي

مستشفى الطوال العام يكرم متقاعديه المجممي والبجوي
نوح احمد مجممي  ـ جازان
في لفتة وفاء اقام مستشفى الطوال العام مساء الثلاثاء 8/13 حفل تكريم لموظفيه المتقاعدين
الاستاذ منصور احمد مجممي والاستاذ ربيع علي بجوي وبدأ الحفل بالقرأن الكريم
ثم  كلمة لمدير مستشفى الطوال العام الاستاذ عبدالرحمن قحل شكر المحتفى بهم واردف قائلا  تعجزالكلمات  عن الوفاء بما قدم الاستاذين الكريمين كسفراء للقطاع الصحي طوال خدمتهم التي تجاوزت اكثر من ربع قرن قدم فيها المجممي وزميله البجوي عطاء وتفاني اشاد به جميع
ثم القى الشيخ حسن عبدالله حمدي كلمة الاهالي شكر فيها المحتفى بهم على جهودهم في خدمة محافظة الطوال واهلها طوال سنوات خدمتهم في المستشفى واثنى على حسن تعاملهم ودماثة خلقهم متمنيا لهم حياة سعيدة بعد التقاعد
ثم القى المحتفى به الاستاذ منصور احمد مجممي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الجميلة من زملاءه متمنيا لهم دوام النجاح بعدها كرم المحتفى بهم بهدايا من محبيهم وفي نهاية التكريم تناول الجميع الوليمة المعدة بهذه المناسبة

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