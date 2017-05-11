نموذجية الانصار المتوسطة تكرم طلابها بأولمبياد الرياضيات على مستوى مدارس شمال جدة

كرم القائد التربوي الاستاذ عبدالله بن عبدالغني الثقفي قائد متوسطة الانصار النموذجية طلاب المدرسة المتفوقين في برنامج اولمبياد الرياضيات وتحقيقهم المركز الرابع على مستوى مدارس شمال محافظة جدة.

حيث تم تكريم الطالب:

عبدالرحمن بن احمد عبدالغني الثقفي ابن الزميل الاعلامي احمد الثقفي

والطالب عماد الدين احمد القطيفان

وتسليمهم شهادات الشكر والتقدير والدروع والهدايا التقديرية بطابور الصباح ليوم الاثنين ١٢ / ٨/ ١٤٣٨هـ.

بتنسيق ورعاية مدرسي الرياضيات

الاستاذ غازي صالح الحارثي

والاستاذ خالد عبدالله النفيعي

والاستاذ فهد عمر الجحدلي

والاستاذ محمد حمدان الثبيتي

والاستاذ عيسى عابد الصبحي

والقائمين على البرنامج الاولمبي من مكتب شمال جدة المشرف التربوي الاستاذ طارق الصيعري

والمشرف التربوي الاستاذ محمد العتيبي.