هيئة الرياضة وإدارة سجون جازان ينسقان لإقامة دوري رياضي للنزلاء

قام مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني بزيارة إلى إدارة سجون منطقة جازان وذلك بهدف التنسيق لتنظيم دوري رياضي داخل السجون للنزلاء , حيث كان في استقبال الرياني مدير سجون منطقة جازان العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني والذي رحب بالرياني ودار بينهما نقاش حول كيفية مساهمة مكتب هيئة الرياضة بجازان في تفعيل إقامة أنشطة رياضية مختلفة للنزلاء وتأمين الحكام وذلك لما في ذلك من أهمية في الترويح والترفيه عن النزلاء وإخراجهم من العزلة والانطوائية وبث روح التنافس بينهم وسد وقت الفراغ بما يعود عليهم بالمنفعة , وأيضا دمج النزيل في المنافسات الرياضية الشريفة وتعزيز الثقة بالنفس .

هذا وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرياضة مساعد مدير مكتب جازان الأستاذ عقيل صعابي ومدير مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان الأستاذ أنور حكمي ورئيس الشؤون الرياضية بمكتب جازان الأستاذ فيصل باعشن , ومن جانب إدارة سجون جازان مدير إدارة الإصلاح والتأهيل العقيد سليمان الخليوي ومدير إدارة الشرطة العسكرية بسجون جازان النقيب ماجد القزيز .

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