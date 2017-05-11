بالصور .. لليوم الثاني على التوالي بلدية فيفاء تواصل بشكل مستمر دون إنقطاع فتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار

تواصل بلدية محافظة فيفاء بجهود مكثفة لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة مساء البارحة الأربعاء وسخرت البلدية إمكانياتها من أجل ذلك والتخلص من أضرار الأمطار وفتح الطرق في أسرع وقت خدمة للمواطنين .

حيث تم تشكيل فريق طوارئ يعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لفتح الطرق التي شهدت انهيارات كلية وجزئية وتضرر بعضها من تساقط الأحجار والأتربة وتكون مستنقعات المياه وانقطاع في إنارة الشوارع .

وأوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن غرفة العمليات تلقت حتى صباح اليوم الخميس 13 بلاغا تم فتح عدد من الطرق الرئيسية والفرعية التي انقطعت بسبب الانهيارات وإقفال البلاغات بها مثل انهيار بطريق فرعي بخط 8 وانهيار بطريق الخسافي (الشرقي الاعلى) بطريق الحزام , وانهيار بطريق الظلمي , وكذلك انهيار بطريق متفرع من الشارع العام يخدم مدارس البنات بالعدوين , وكذلك انهيارات بطريق العمامي , وما زال العمل مستمر في المواقع الأخرى حيث تم إستلام الفرق الصباحيه وأضاف رئيس البلدية أنه أيضا قامت المعدات برفع الانهيارات الصخرية والأتربة من عدة مواقع منها بجوار مدرسة تحفيظ القرآن ونيد الدارة ونيد الضالع بجوار وكذلك قام فريق العمل بفتح قنوات المياه التي قفلت من جراء الأمطار التي أسهمت في حجز المياه بالطريق وعرقلت سير المركبات , كما تواصل البلدية أيضا عملية كنس الطرق وتنظيفها من مخلفات الأمطار من الأتربة والأحجار وشفط المستنقعات المائية التي تكونت في الشوارع .

مؤكدا رئيس البلدية أنه ولله الحمد لم يحدث تضرر للمواطنين أو السيارات والحركة تمشي بشكل طبيعي دون أي إنقطاعات أو إحتجازات تذكر حيث يتم التعامل مع البلاغات مباشرة .