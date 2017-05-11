عيبان التميز تحتفل بالمتقاعدين للعام الدراسي الحالي

احتفلت مدرسة عيبان الابتدائية والمتوسطة برجلين من رجال الهمة والعمل ..قدما لعيبان الكثير والكثير. .فقد كان العم والحارس الأمين حسن سليمان غزواني مثالاً للانضباط والإخلاص في العمل. .بينما كان الأستاذ والمربي الفاضل محمد يحيى غزواني مثالاً للعمل الدؤوب والهمة العالية فقد خدم ما يربو على ثلاثين سنة في خدمة العلم والمعرفة. .وهاهما اليوم يترجلان عن صهوة جواديهما فلهما منا جزيل الشكر والتقدير على ما قدما خلال مسيرتهما العملية

وقد شرف الحفل شيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ/ علي حسن غزواني ونخبة من الأخوة والمعلمين الكرام. حيث ألقى قائد المدرسة الأستاذ /حسن جبر الفيفي كلمةً شكر فيها المحتفى بهم وقدم لهما الدروع والهدايا التذكارية. .ثم أعلن عن المعلم المتميز على مستوى المدرسة والذي استطاع أن يحقق معايير المعلم المتميز المتفق عليها. وقد كانت من نصيب الأستاذ المتميز/ عبداللطيف محمد قنش للمرحلة الابتدائية ، والأستاذ المتميز /ماجد محمد الغروي للمرحلة المتوسطة.

ثم تم تكريم نخبة كبيرة من المعلمين على إنجازهم وتفانيهم في العمل.

وتكريم الطلاب المتفوقين خلال العام الدراسي.

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