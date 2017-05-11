غداً الجمعة الزهايمر يطلق المرحلة الثانية من برنامج “تجوري مزولة”

برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبحضور صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، ينطلق يوم غداً الجمعة الساعة 4 عصراً وحتى 12 مساءً البرنامج الأول من نوعه للمشاريع الناشئة والذي يخدم القضايا الخاصة بمرض ألزهايمر “تجوري مزولة”، الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بمبادرة فريق مزولة من عضواتها وأعضائها الفاعليين كمبادرات تطوعية من الاعضاء والعضوات على نهج “البروبونو” ويعود ريعه لأسر مرضى ألزهايمر والتي تنظم مع الشريك الاستراتيجي شركة عبداللطيف جميل -لكزس بالدائري الشمالي إثر اتفاقية ابرمت مطلع هذا الأسبوع بين الجمعية والشركة.

وتقوم فكرة برنامج “تجوري مزولة” الذي نُفذ على مدى أيام 4-5-6 مايو 2017م مرحلته الأولى هي مرحلة الدخول على التطبيق الإلكتروني http://stytickets.c om/mzwalahsa/

وحل الألغاز والأسئلة الخاصة بمرضى ألزهايمر من خلال الشراء للتذكرة (بـ100 ريال)التي تؤهل المشترك لدخول المرحلة الثانية في يوم الجمعة 16 شعبان 1438هـ الموافق 12 مايو 2017م بتواجد عدد من المجالس الثقافية الاجتماعية الداعمة للمشاريع المطروحة وتأهيل المشاركين لمرحلة الفوز والحصول على الدعم اللازم لإنجاح المشروع المرشح لإتاحة الفرصة للأفراد ورواد الأعمال لطرح المشاريع ويهدف للتوعية بسبل الوقاية وتثقيف المشاركين بمرض ألزهايمر وتفعيل العلاقات الداخلية وبناء مهارات العمل الجماعي لدى موظفي الشركات الناشئة، ويتأهل الفائزين في هذه المرحلة لحضور حفل التواصل المجتمعي .

حيث ستقوم مجموعة عقال الشريك الاستراتيجي في تجوري مزولة باختبار وتقييم أفضل ثلاثة مشاريع ليتأهلوا للفوز.

فيما تأتي المرحلة الختامية تتويجاً للمرحلتين السابقتين، حيث سيشرف حفلها الختامي الذي سيعقد في 12 مايو 2017م (الحفل المجتمعي) معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وبحضور ممثلين لشركات كبرى، وكذلك الفائزين في المراحل السابقة من مسابقة “تجوري مزولة” والذين ستتاح لهم الفرصة لمناقشة وطرح أفكارهم ومشاريعهم، حيث سيتم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع لتحظى بدعم مادي يساعد أصحابها للبدء في تنفيذها على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أنّ الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر كانت قد نفذت كرنفال”مزولة1″ في قاعة اوشا للاحتفالات لدعم جميع انواع الفنون، وكرنفال “مزولة2” تحت شعار “كرنفال الطيبين” والذي جاء متزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع في ميدان ديراب، حيث شهد حضوراً ومشاركة مجتمعية منقطعة النظير ووصل عدد الزوار فيها أكثر من ٣٣ الف زائر.

وتهدف الجمعية من خلال تنظيم هذه البرامج إلى بسط مظلة من التوعية والتثقيف بمرض الزهايمر بطريقة فاعلة لجذب وترسيخ الصورة واقترانها بالحدث، وهو أسلوب انتهجته الجمعية في معظم أنشطتها حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة بالتوعية.