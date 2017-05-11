بالصور .. هذا ماحدث لمدرجات فيفاء بعد إزالة أشجارها بدون بديل

في وقت كل دول العالم تحذر من إزالة الاشجار لما لذلك من خطر بيئي كارثي ، قام كثير من المواطنين من أبناء فيفاء بإزالة عشرات الألاف من الأشجار الكبيرة من مدرجاتهم وذلك دون التدرج في إزالتها مع توفير البديل الملائم كما خططت له الدولة ووضعت ميزانيات كبيرة لذلك قبل سنوات حفاظا منها على بيئة المنطقة والحد من مخاطر إنزلاق التربة والأنهيارات الصخرية عند هطول الأمطار والتي تغير جغرافية المنطقة وتنهي ما تبقى من حياة فطرية وبيئية جميلة فيها كما أنها تسبب خطرا كبيرا على منازل المواطنين مع السيول الهادرة

وقد بدأت البوادر فعليا تتضح للعيان مع هطول الأمطار خلال هذه الأسابيع من خلال السيول الجارفة والإنهيارت والإنزلاقات الطينية وبدأ جليا ما كان يحذر منه كثيرين من المهندسين والمتخصصين في الزراعة والبيئة في وقت سابق

حيث تحولت المدرجات الفارغة من الأشجار إلى كتل طينية متشبعة بالمياه محدودة التماسك خاصة وأنها مبنية على جبال صخرية هدف من خلالها كبار السن قبل قرن تقريبا لاحتواء التربة من خطر السيول المنحدرة الجارفة وزراعة تلك المدرجات بإشارة ذات جذور قوية تحفظ تماسك التربة والتي كلفتهم جهود تعتبر خرافية جعلوا من جبال فيفاء اسطورة ومنطقة حيوية زراعية سمحت للبشر بالحياة فيها ونمت فيها غابات كثيفة ساعدت على تكاثف الرطوبة وأستدرار المطر التي جعلت من فيفاء نجمة الجنوب ذات الجمال الخلاب والبيئة الفاتنة

إلا أن الخطر الأن أصبح أمرا واقعيا يهدد بزوال تلك المدرجات مع إزالة الأشجار

وكما هو معروف ان البناء قد يستغرق عشرات السنين والهدم لا يستغرق وقتا طويلا في ظل قلة الوعي في التعامل بحكمة مع هذه البيئة الاستثنائية

ونرفق بالتقرير مقطع فديو تم التقاطه مساء أمس بعد هطول الأمطار للمدرجات طينية فوق أسطح صخرية منزوعة الأشجار تفيض من مياه الأمطارلتوثيق مشهد حي عن الخطر الكبير الذي يهدد جبال فيفاء خلال السنوات القادمة

كما يتم إدراج صور

تتحدث عن الفوضى العبثية في الإزالة وتبعياتها ومواطن يعيد تسطير مدرجاته بعد انهيارها وصور لمزارع ما زالت تحتفظ باشجارها وجمالها تنتظر الدمار القادم

فهل من تدخل يوقف هذه العبثية ويعمل بأمانة مع تلك المليارات التي صرفتها الدولة لأبناء هذه المنطقة

بدل ستر ذلك الهدر المالي بفرض الإزالة على الضعفاء.