بالأرقام .. تفاصيل اداء الميزانية العامة للمملكة في الربع الأول ٢٠١٧م

أعلنت وزارة المالية اليوم عن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من العام 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال بنسبة ارتفاع 72% عن الربع المماثل من العام الماضي، والمصروفات 170 مليار ريال.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة عن أرقام الميزانية بشكل ربع سنوي، حيث دأبت الإعلان عن ميزانيتها سنويا خلال الأعوام الماضية.

ويأتي الإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا ليتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمتضمنة تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية.

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال

