 بالصور: الجهات الحكومية بجازان تكرم الشبيلي | فيفاء أون لاين
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة

بالصور: الجهات الحكومية بجازان تكرم الشبيلي

بالصور: الجهات الحكومية بجازان تكرم الشبيلي
عبد العزيز المدخلي ـ جازان
في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة  وتزامنا مع إستلامها جائزة أجفند العالمية  لعام 2015-2016 على مستوى الافراد في مجال مكافحة البطالة بأوساط الشباب
 كرم نخبة من منسوبي  هيئة الاذاعة والتلفزيون بجازان بعد استضافتها في برنامج الهوى جنوبي الذي يبث من استديو الاذاعة بجازان عبر إذاعة الرياض الاستاذة عائشة الشبيلي صاحبة مركز إبداع المرأة السعودية التي حققت جائزة أجفند بمقر الامم المتحدة بجنيف مؤخراً
وأوضح الاستاذ جماح الدغريري   مدير الاذاعة إن هذه المبادرة هي أقل مايقدم للاستاذة عائشة  حيث إنني عاصرتُ بداياتها   وشهدت بنفسي الكثير من العطاء الذي قدمته هذه السيدة هي ومن معها من الكوكبة من بناتها
ولقد  رأينا  أنه من واجبنا أنا وزملائي منسوبي الاذاعة  أن نكرمها   ونذكر  إنجازاتها  فمثلها  يجب أن يشاد بما قدموه للوطن والمنطقة.
من جانبه أعرب الاستاذ جبريل بن أحمد  معبر مدير عام الشؤن الفنية والهندسية لهيئة الاذاعة والتلفزيون بالمنطقة الجنوبية
عن شكره وتقديره لمنسوبي الاذاعة .
 وقال إن  دعمهم  اللامحدود ليس مستغربًا عليهم  بل هو استمرار لما يوليونه  من اهتمام ودعم لجميع أبناء وبنات المنطقة في كافة مجالاتهم  .
وقال الاستاذ معبر  إن  هذا الاحتفال مهم فالتكريم المعنوي اهم  بكثير من المادة
ووصف مدير عام الشؤون الفنية   بأن هذه المناسبة عظيمة جدا وأن كلمات الفرح لاتوصف ومشاعر السعادة التي تنتابه كبيرة جدا مؤكداً  ” بأن مسيرة الاستاذة عائشة الشبيلي  تعد فخراً  وإعتزاز وإن تكريمها بجائزة أجفند هو تكريم للوطن والمنطقة
واردف الاستاذ جبريل قائلا أن الاذاعة والتلفزيون منذ أنشأهما وهدفهما الاسمى خدمة الاسلام وابناء وبنات الوطن  وقد كانت  أقوى الداعمين  من خلال برامجهم التي تبث عبر الاذاعة ويحرصون عليه على مستوى المملكة
وفيه نهاية الزيازة   قدم المحتفين    درع  بإسم هيئة الإذاعة والتلفزيون نيابة عن معالي وزير الثقافة والإعلام ، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ومدير إذاعة الرياض ، مثمنين  في الوقت نفسه جهودها الكبيرة  في  خدمة المجتمع ومتمنين  لها التوفيق  والنجاح . حضر التكريم الاستاذ/ مشبي بحاري المشرف الفني على أستديو الاذاعه بجازان والاعلامي/ عبدالله الفيفي مراسل قناة الاخبارية  والإعلامية / سمر رباح مراسلة إذاعة الرياض . وعدد من الإعلاميين والمصورين بمركز الإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*