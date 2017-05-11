في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة بالصور: الجهات الحكومية بجازان تكرم الشبيلي

في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وتزامنا مع إستلامها جائزة أجفند العالمية لعام 2015-2016 على مستوى الافراد في مجال مكافحة البطالة بأوساط الشباب

كرم نخبة من منسوبي هيئة الاذاعة والتلفزيون بجازان بعد استضافتها في برنامج الهوى جنوبي الذي يبث من استديو الاذاعة بجازان عبر إذاعة الرياض الاستاذة عائشة الشبيلي صاحبة مركز إبداع المرأة السعودية التي حققت جائزة أجفند بمقر الامم المتحدة بجنيف مؤخراً

وأوضح الاستاذ جماح الدغريري مدير الاذاعة إن هذه المبادرة هي أقل مايقدم للاستاذة عائشة حيث إنني عاصرتُ بداياتها وشهدت بنفسي الكثير من العطاء الذي قدمته هذه السيدة هي ومن معها من الكوكبة من بناتها

ولقد رأينا أنه من واجبنا أنا وزملائي منسوبي الاذاعة أن نكرمها ونذكر إنجازاتها فمثلها يجب أن يشاد بما قدموه للوطن والمنطقة.

من جانبه أعرب الاستاذ جبريل بن أحمد معبر مدير عام الشؤن الفنية والهندسية لهيئة الاذاعة والتلفزيون بالمنطقة الجنوبية

عن شكره وتقديره لمنسوبي الاذاعة .

وقال إن دعمهم اللامحدود ليس مستغربًا عليهم بل هو استمرار لما يوليونه من اهتمام ودعم لجميع أبناء وبنات المنطقة في كافة مجالاتهم .

وقال الاستاذ معبر إن هذا الاحتفال مهم فالتكريم المعنوي اهم بكثير من المادة

ووصف مدير عام الشؤون الفنية بأن هذه المناسبة عظيمة جدا وأن كلمات الفرح لاتوصف ومشاعر السعادة التي تنتابه كبيرة جدا مؤكداً ” بأن مسيرة الاستاذة عائشة الشبيلي تعد فخراً وإعتزاز وإن تكريمها بجائزة أجفند هو تكريم للوطن والمنطقة

واردف الاستاذ جبريل قائلا أن الاذاعة والتلفزيون منذ أنشأهما وهدفهما الاسمى خدمة الاسلام وابناء وبنات الوطن وقد كانت أقوى الداعمين من خلال برامجهم التي تبث عبر الاذاعة ويحرصون عليه على مستوى المملكة

وفيه نهاية الزيازة قدم المحتفين درع بإسم هيئة الإذاعة والتلفزيون نيابة عن معالي وزير الثقافة والإعلام ، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ومدير إذاعة الرياض ، مثمنين في الوقت نفسه جهودها الكبيرة في خدمة المجتمع ومتمنين لها التوفيق والنجاح . حضر التكريم الاستاذ/ مشبي بحاري المشرف الفني على أستديو الاذاعه بجازان والاعلامي/ عبدالله الفيفي مراسل قناة الاخبارية والإعلامية / سمر رباح مراسلة إذاعة الرياض . وعدد من الإعلاميين والمصورين بمركز الإنتاج التلفزيوني والإذاعي.