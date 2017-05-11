بالصور: أكثر من 30 اعلامي وفنان في ضيافة محافظ المندق بالباحة

استقبلت محافظة المندق بالباحة (سيدة جبال السراة) يوم الخميس الماضي 4 مايو 2017م عدد من الاعلاميين والمثقفين والفنانين ومشاهير برامج التواصل الاجتماعي بدعوة من مدير المركز الإعلامي بمحافظة المندق الاستاذ مهدي الزهراني وأتت هذه الزيارة ضمن خطط المركز وبرامجه المعدة مسبقا للتعريف بالمحافظة والتي لقيت ترحيبا من قبل محافظ المندق صالح بن محمد القلطي ودعما وتوجيها لإيمانه بالدور الكبير الذي يقدمه الشريك الاستراتيجي في صناعة السياحة الداخلية (الإعلام) وذلك في اطار توجيهات امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير حسام بن سعود بن عبدالعزيز .

ونظرا لما تتمتع به محافظة المندق – إحدى محافظات منطقة الباحة وبوابتها الشمالية – من مقومات سياحية جاذبة فقد تمت دعوة رجال الإعلام بكافة أوعيته المختلفة لزيارة هذه المحافظة البكر – المدينة الصحية الثانية على مستوى المملكة – والتي تبحث عن التواجد في خارطة السياحة المحلية واطلاعهم عن قرب على ابرز معالمها السياحية والجغرافية خاصة وأن المحافظة تستعد خلال الفترة القادمة لتنفيذ برنامج سياحي ريفي شتوي في فصل تساقط الأمطار وانتشار الضباب وبرودة الاجواء تناسب مع الإقامة الإبداعية كون هذه الطقوس محفّزة للابداع وتوالده .

وقد تواجد فريق جيبرز للسيارات في هذه المناسبة حيث تمت دعوة الفريق والذي عُرف عنه أعماله التطوعية نحو حماية البيئة ونشر ثقافة المحافظة عليها بالاضافة إلى الخدمات التسويقية وخاصة فيما يتعلق بجانب السياحة في المملكة حيث قدم الفريق عدد من الاستعراضات المنتشرة في أنحاء المحافظة بقيادة الكابتن صالح المالكي انعكاسا للتسويق المنظم لهذه المحافظة لدعم عجلة التنمية فيها حيث تتمتع المندق كونها المدينة الصحية العالمية والتي أُختيرت من قبل منظمة الصحة العالمية عطفا على مقومات صحية وبيئة واجتماعية ولايتم التسويق لمقومات المحافظة الا من خلال الاعلام الذي يستطيع نقل الصورة الحقيقية لجمال الطبيعة الساحرة التي تتمتع بها المندق والتي هي في حاجة ماسة للتواجد الاعلامي من خلال الصور التي تعكس مدى ما تتمتع به من مقومات سياحية

حيث أعد المركز الاعلامي بالمندق جدول زيارة للضيوف منذ اول لحظة وصولهم حتى مغادرتهم حيث استهل البرنامج باستقبال الوفد الاعلامي قبيل غروب الشمس من يوم الخميس بجولة سريعة على مركز دوس وعقد لقاء تعارف وتقديم مأدبة عشاء بمطعم طلوب الشهير في أعالي جبال دوس تم التوجه بعدها لمقر سكن الوفد استعدادا لاستمرار برنامج اليوم التالي .

وفِي صبيحة يوم الجمعة قام الوفد بزيارة حديقة بلخزمر وابرز المعالم المحيطة بها والاستعداد لصلاة الجمعة بجامع بن ابراهيم وسط المحافظة ليتم بعدها زيارة متحف سالم بن مرضي ببلخزمر والاطلاع على القطع الاثرية التي يحتويها المتحف والتي تعكس تراث المنطقة عموما ليتم بعدها الانطلاق لزيارة منتزه أصفا الذي يتميز بجريان المياة طوال العام حيث تم تناول وجبة الغداء وأخذ استراحة قصيرة انطلق الوفد بعدها لزيارة منتزه جبل الخلب والوقوف على مشاريع الممشى ومشروع البرج والفراشة فيما تم اعداد وجبة للمأكولات الشعبية والاستعداد للحفل الخطابي والمؤتمر الصحفي المعد بهذه المناسبة والتي تم خلالها تقديم دعوة لجميع الاعلاميين من داخل المنطقة لحضور الحفل حيث استقبل محافظ المندق الاستاذ صالح القلطي الوفد الاعلامي وقام بتكريمه بعد ذلك أتيحت الفرصة لضيوف المركز بطرح عدد من التساؤلات والاستفسارات التي تهم التنمية في محافظة المندق والتي كانت محل اهتمام المحافظ واجاب على كافة الاسئلة والمداخلات بعد ذلك كان الجميع مع السهرة فلكلورية للجنة الثقافة والفنون بمحافظة المندق وأعضاء فرقة المندق الشعبية حيث شارك الوفد الاعلامي في اداء العرضة الجنوبية واطلع على فلكلورات العرضة واللعب والمسحباني ليتم بعدها اختتام برنامج اليوم الثاني للوفد بوجبة عشاء كبيرة تعبر عن كرم الضيافة.

في صبيحة يوم السبت قام الوفد بجولة عامة لسوق المندق وزيارة سد مدهاس وعدد من المنتزهات بجبل ظهر الغدا وطريق برحرح لينتهي المطاف بزيارة وادي برحرح الشهير حيث التقى الوفد بمدير جمعية البر في برحرح بندر الزهراني الذي أطلعهم على ابرز المعالم بمركز برحرح وتناول الجميع وجبة الغداء بجوار مياه الوادي الجارية ليودع الوفد محافظة المندق محملين المحبة والاعجاب بتلك المنطقة واهلها الكرام.

وقدم الوفد الاعلامي الشكر والتقدير لسعادة المحافظ صالح القلطي ومدير المركز الاعلامي الاستاذ مهدي الزهراني ونائبه سامي شريم الذي كان شعلة من النشاط والحيوية

.وغادر الوفد الاعلامي المكون من الزملاء الاساتذة :

سعود الثبيتي ، ماجد الكناني ، خير الله زربان ، حسن الصبحي ، فهد المشهوري ، علي شراية ، حامد الطلحي ، صلاح غلاب ، عبدالرحمن الحسني ، مشهور الذيابي ، علي السعدي ، سعيد الزهراني ، ايمن حشاش ، عبدالله امين الوصابي ، عماد عبيد ، سعيد ابو راس ، سالم الشوبقي ، الفنان حسن الزهراني ، نبيل جداوي ومحمد البرعي.



