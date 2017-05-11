احباط محاولة مصريين تهريب أكثر من 780 ألف حبة “أمفيتامين” عبر البحر

تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب أكثر من 780 ألف حبة “أمفيتامين” مخدرة، أمس الأربعاء عبر زلاجة بحرية كانت قادمة من السواحل المصرية عبر قطاع البدع بمنطقة تبوك.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي إن أنظمة المراقبة الإلكترونية رصدت الزلاجة عند تجاوزها حدود المملكة البحرية، فتم توجيه الدوريات البحرية للموقع حيث تم اعتراضها، والقبض على اثنين من الجنسية المصرية وبحوزتهما برميل بلاستيكي وكيس يحويان كميات من الحبوب المخدرة.

وأبان أن الدوريات قامت بتمشيط المنطقة حول الموقع ليتم العثور على برميلين بلاستيكيين آخرين، لافتاً إلى أنه عُثر بداخل المضبوطات على أكثر من 780 ألف قرص إمفيتامين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخصين اللذين تم القبض عليهما، والمضبوطات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى .