 “الصندوق العقاري”: استلمنا 2000 طلب للبناء الذاتي | فيفاء أون لاين
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

“الصندوق العقاري”: استلمنا 2000 طلب للبناء الذاتي

“الصندوق العقاري”: استلمنا 2000 طلب للبناء الذاتي
فيفاء أون لاين- الرياض

نفى صندوق التنمية العقارية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن صعوبات تواجه المواطنين الذين صدرت لهم موافقات ضمن برنامج “سكني”، والراغبين في البناء الذاتي.

وأضاف أن معاملات البناء الذاتي لا يتم تقديمها عن طريق البنوك وإنما عن طريق زيارة أحد فروع الصندوق وتقديم المستندات المطلوبة بعد حجز موعد من الموقع الإلكتروني، وبعد ذلك يقوم الصندوق بدراستها ومن ثم تحويلها للبنوك وشركات التمويل.

وأشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية بلغ عدد المواعيد التي تم حجزها عن طريق بوابة الصندوق الإلكترونية 6.2 ألف طلب منهم 2.1 ألف تم استلام طلباتهم وجار التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على إنهاء معاملاتهم وتسليمهم القروض.

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