“الشرطة” تطيح بمتهم بقتل مواطن داخل استراحة

ألقت شرطة منطقة القصيم على شخص متهم بقتل مواطن داخل استراحة في عنيزة وأفاد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، بأن شرطة محافظة عنيزة تلقت بلاغاً في تمام الساعة 11:50 من مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٨/١٢هـ عن تغيب مواطنٍ في العقد الثاني من العمر.

وقال “السحيباني”: بعد جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري؛ تم العثور على جثمان المواطن داخل إستراحةٍ خاصة شرقي المحافظة وأضاف: استكمل المختصون بالشرطة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي إجراءات المعاينة الأولية للجثمان والتي كشفت عن تعرضه لطلقاتٍ نارية في الجهة اليمنى من الصدر والكتف وطعنةٍ نافذة في الفخذ الأيمن.

وأردف: تم إلقاء القبض على المتهم السعودي الجنسية وهو في العقد الثالث من العمر وإيداعه التوقيف والعثور على سلاحٍ ناري في موقع الحادثة ، إضافة إلى إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.