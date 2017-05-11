صور ومواصفات جديدة مسرية لـ” آيفون 8 iPhone “

كشفت تقارير عديدة عما أسمته “أوضح صورة” تم تسريبها لهاتف شركة “أبل” الأمريكية المرتقب “آيفون 8” ونشرت صحيفة “ذا ديلي ميل” البريطانية تقريراً مصوراً يكشف عما أسمته الصور الأكثر دقة لهاتف آيفون 8 ويظهر في تلك الصور كيف أن ظهْر الهاتف سيكون مدعوماً بكاميرا خلفية مزدوجة عمودية، وشاشة لمسية من الحافة إلى الحافة.

كما يظهر من تلك الصورة المسربة أيضاً أن آيفون 8، سيكون أقل سُمكاً بصورة قليلة عن آيفون 7؛ حيث وصل سُمكه إلى 7.7 ملم؛ فيما جاءت باقي أبعاده بنحو 143.5×70.9 ملم ولكن تلك الصور لم تكشف حتى الآن المكان المتوقع أن تدعم فيه “أبل” معرف ومستشعر البصمة الخاص بالهاتف، والذي تضاربت التقارير حول موقعه ما بين أن يكون في الجزء الخلفي من الجهاز أو تحت الشاشة.

وأظهرت الصورة كيف أن الهاتف جاء بطلّة زجاجية أنيقة، وبلون أسود مميز.