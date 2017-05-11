في بادرة هي الأولى من نوعها .. قبيلة الحكمي بفيفاء تطلق جائزة الإبداع والتميز العلمي

انطلقت جائزة قبيلة الحكمي بفيفاء للإبداع والتميز العلمي، لعام 1438هـ، والتي تستهدف أبناء القبيلة من المبدعين والموهوبين والمتميزين، بهدف تحفيزهم لصقل مواهبهم ومهاراتهم، وبذل الجهد الدراسي والعلمي لنيل أعلى الدرجات والمستويات المشرفة، التي تنعكس إيجاباً على تنمية الإنسان والأوطان.

أُطلقت المبادرة من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز العلمي والتنافس الإيجابي السليم، فضلاً عن تحفيز الأسرة لدفع الأبناء إلى قمة التفوق والتميز من خلال توفير البيئة المناسبة لهم.

كما تتيح الجائزة المشورة للمراحل الدراسية من خلال الكوادر المؤهلة ذات الخبرات السابقة من أبناء القبيلة والقائمين على الجائزة في اختيار التخصصات المناسبة لهم للمراحل الأكاديمية، ودعم الدارسين بالنصح والتوجيه، فيما تبرز الجائزة دور المبدعين والمتفوقين وأهميتهم لتعزيز المكانة المجتمعية لديهم.

وتشتمل الجائزة عدة فروع رئيسية أولها فئة حفظة كتاب الله تعالى، ثم المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وكذلك المرحلة الجامعية وغيرها كالكليات المستقلة؛ الصحية، والعسكرية، والتقنية، فضلاً عن مرحلتي الماجستير والدكتوراة، ومجالات البحوث العلمية المتميزة، والموهبة والابتكار.

وتتضمن الجائزة عدة شروط يجب توفرها في المرشّح، ومنها:

أن يكون من قبيلة الحكمي بفيفاء، سواء كان من سكانها أو من سكان سائر مناطق المملكة, أن يكون المتفوق منتظما في المرحلة لنفس العام الذي تقدم فيه، وأن تكون أعمال التميز أيضا لنفس العام و أن يتقدم إلى الجائزة خلال الفترة المعلنة للتسجيل، ولا يحق لمن لم يتقدم خلالها بالانضمام إلى المكرمين.

وقد عكفت اللجان القائمة على تسهيل عملية الترشح والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة على الرابط التالي: www.alhakmi.org

موقع : جائزة قبيلة الحكمي للتميز و الابداع العلمي