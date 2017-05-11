 الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 4543 وظيفة صحية | فيفاء أون لاين
الخميس, 15 شعبان 1438 هجريا, الموافق 11 مايو 2017 ميلاديا

الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 4543 وظيفة صحية

الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 4543 وظيفة صحية
فيفاء أون لاين- الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً كانت درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 15/ 8 / 1438هـ.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (4543) وظيفة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين (رجال، نساء)، فيما مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة يكون من خلال الدخول على رابط التقديم : www.mcs.gov.sa ، حيث تكون الفترة الزمنية للتقديم ( الرجال : من 18- 19 / 8 / 1438هـ ، والنساء : من 20- 21 / 8 / 1438هـ)، وستكون فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة .

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