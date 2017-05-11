هذه هي أعراض نقص “البوتاسيوم” في جسمك !

تحتاج كل خلية في الجسم إلى كمية معينة من البوتاسيوم يومياً، وانخفاض هذه الكمية يؤدي إلى الشعور الدائم بالإرهاق على الرغم من الحصول على قسط كاف من النوم.

ارتفاع ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم على استرخاء الأوعية الدموية ويسهم عدم الحصول على كمية كافية منه في تقلص الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

تناول الأغذية المصنعة والمجمدة

يسبب تناول الأغذية المصنعة والمجمدة انخفاض مستويات البوتاسيوم لاحتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم الذي يمتص البوتاسيوم من الجسم لذلك يفضل تناول الوجبات الصحية والخضروات الطبيعية الغنية به.

الشعور بالوهن والضعف في العضلات

يلعب البوتاسيوم دوراً كبيراً في تقلّص العضلات الملساء لذلك يؤدي انخفاض مستوياته في الجسم إلى الشعور بالآلام والتشجنات العضلية.

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تسرع دقات القلب

يسهم البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب ودقة عمله ونقصه يؤدي إلى زيادة ضربات القلب بشكل مفاجئ في أغلب الأحيان، وبحسب العديد من الدراسات الطبية فإن سرعة خفقان القلب بدون سبب واضح تعزى إلى انخفاض معدلات البوتاسيوم في الجسم.

الشعور بالدوار

يسبب نقص البوتاسيوم بانخفاض وتباطؤ دقات القلب الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الشعور المفاجئ بالدوار في الرأس بشكل متكرر.

الإمساك

يؤثر انخفاض البوتاسيوم في الجسم على الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ والتشنج في البطن، كما أنه يسهم في الإصابة بحالات الإمساك.

الشعور بالخدر

يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على عمل الأعصاب وصحتها ويسبب نقصه تزايد الشعور بالوخز والخدر في الأطراف.