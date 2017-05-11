ملتقى الابداع الادبي يحتفي باربعة مثقفين سعوديين حصدوا جوائز على مستوى العالم العربي

برعاية سعادة محافظ محافظة ضمد الأستاذ عوضة بن سعيد الأحمري أقام ملتقى الإبداع الأدبي حفل تكريم واحتفاء لأربعة مثقفين سعوديين حصدوا جوائز على مستوى العالم العربي وكانوا سفراء للوطن في الأدب والثقافة والإبداع وهم :- الشاعر إياد حكمي الحاصل على المركز الأول في مسابقة أمير الشعراء في هذا العام. والشاعر طارق صميلي الحاصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء في هذا العام . والإعلامي علي الحازمي رئيس تحرير سبق لحصول سبق على جائزة الصحافة الذكية عربيا . والاديبة الدكتورة اميمة البدري التي حصدت المركز الثاني عربيا في البحث العلمي. أقيم الحفل في قصر ليالي ضمد بمحافظة ضمد بدأ بالسلام الملكي ثم القران الكريم تلاه الشبل نواف عاكش ثم انشودة ترحيبية للطفل أحمد محمد بشير ثم كلمة الملتقى القاها الاستاذ الشاعر أحمد ابو الخير معافا هنأ فيها المحتفى بهم ورحب بضيوف الملتقى وشكر راعي الحفل والداعمين للفعالية الثقافية ولمناشط الملتقى ، ثم ألقى الشاعر الأستاذ حمود القاسمي قصيدة نالت استحسان الحضور . ثم بدأت الأمسية الشعرية لإياد حكمي وطارق صميلي وقد حظيت بتفاعل واستحسان الجميع ثم تحدث الإعلامي علي الحازمي عن تجربته الإعلامية الناجحة ثم القى منور البدري أبو الدكتورة أميمة كلمة ضافية عن مسيرة النجاح والتمييز لأميمة البدري . ثم بدأت المداخلات لعدد الحضور منهم محمد الجوحلي والدكتور محمد أبوطالب والدكتور حسن حجاب الحازمي تحدثوا عن تميز هؤلاء النخبة من المثقفين وشكروا ملتقى الإبداع الأدبي على الاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من أبناء هذا الوطن . ومن ثم تم تسليم الهدايا وشهادات الشكر للمحتفى بهم والجهات الحكومية المساندة واعضاء والملتقى والأفراد المؤسسات الراعية . قدم الحفل الشاعران حسين الصميلي وإبراهيم الجعفري ، حضره نخبة من مثقفي منطقة جازان ورؤساء الدوائر الحكومية والأهالي ونخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي.

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