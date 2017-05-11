اعلاميو جازان يحتفون بالزميل الدكتور علي خواجي

احتفى اعلاميو منطقة جازان ظهر اليوم ( الخميس ) بالزميل الاعلامي الدكتور علي بن ابراهيم خواجي بحضور مدير صحة جازان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني ومساعديه الدكتور طاهر صميلي والدكتور يحي حميران ، ومدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان الأستاذ ياسين القاسم ، ومستشار التدريب الدكتور سلطان الحمزي ، والإعلامي القدير الاستاذ علي بن عبده الجبيلي ، بمسرح مستشفى الامل والصحة النفسية بمناسبة حصول الخواجي على شهادة الدكتوراه (الفلسفة في التربية) في الإعلام التربوي عن رسالته “المعالجات الصحفية للقضايا التربوية في الصحافة السعودية ” كأول إعلامي يحصل على الدكتوراه في منطقة جازان في الإعلام التربوي .

وقد بدأت الاحتفالية بذكر موجز لسيرة الدكتور الخواجي الذاتية سلط فيها الاستاذ نبيل غاوي الضوء على اهم منجزات الدكتور العلمية والعملية والدورات المهنية والتدريبية التي تلقاها وقد ذكر ايضا بعضا من إنجازاته داخل المنطقة وخارجها واهم أعماله في الجانب الاجتماعي والإعلامي والتي يعد من ابرزها المساهمة في إطلاق صحيفة (نبض جازان) وهو ملحق صحفي ضمن إصدارات مؤسسة المدينة للصحافة والإعلام والنشر .

وفِي ختام الاحتفالية قُدم للدكتور الخواجي درع تذكاري كإهداء بهذه المناسبة الغالية على الجميع من قبل الاعلاميين بمنطقة جازان وعدد من الهدايا التذكارية .