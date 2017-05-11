 محافظ صبيا يقدم العزاء لشيخ الحسيني في وفاة شقيقه | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يقدم العزاء لشيخ الحسيني في وفاة شقيقه

محافظ صبيا يقدم العزاء لشيخ الحسيني في وفاة شقيقه
صبيا - حيدر الذروي

قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة بزيارة لقرية ” الحسيني ” لمنزل الشيخ احمد عثمان الذروي يرافقه مدير شرطة المحافظة الرائد/صالح بن محمد آل كليب ومساعد مدير المرور رئيس رقباء/إبراهيم بن عيسى زعلة حيث قدم سعادة المحافظ ومرافقيه واجب العزاء للشيخ/أحمد بن عثمان الذروي في وفاة شقيقه .

وقد واسى المحافظ ذوي الفقيد في مصابهم داعياً الله بأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جانبه أعرب الذروي عن شكره لمحافظ صبيا على مشاركته الوجدانية مما ساهم في التخفيف من أحزانهم .

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