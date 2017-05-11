محافظ صبيا يقدم العزاء لشيخ الحسيني في وفاة شقيقه

قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة بزيارة لقرية ” الحسيني ” لمنزل الشيخ احمد عثمان الذروي يرافقه مدير شرطة المحافظة الرائد/صالح بن محمد آل كليب ومساعد مدير المرور رئيس رقباء/إبراهيم بن عيسى زعلة حيث قدم سعادة المحافظ ومرافقيه واجب العزاء للشيخ/أحمد بن عثمان الذروي في وفاة شقيقه .

وقد واسى المحافظ ذوي الفقيد في مصابهم داعياً الله بأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبه أعرب الذروي عن شكره لمحافظ صبيا على مشاركته الوجدانية مما ساهم في التخفيف من أحزانهم .