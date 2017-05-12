مدير الشؤون الاسلامية بجازان يكسر الروتين ويستقبل المراجعين بنفسه

في لفتة انسانية جميلة قام فضيلة مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي بالتوجه للدور الارضي بالفرع ، لخدمة المراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الصعود للأدوار العلوية ، موجها الموظفين من منسوبي الفرع بسرعة إنهاء طلبات المراجعين وتسهيل إجراءاتهم وفق الأنظمة المتبعة لديهم ، ومشددا على الرفق في التعامل معهم.

وبين شعور الرضى والسعادة اللتين كانتا ظاهرتين على وجوه المراجعون فقد ضرب بذلك اروع الصور الانسانية في التعامل وما يجب ان يكون عليه المسؤول في خدمة المواطن .