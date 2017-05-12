روضة فاطمة الزهراء بجمعية ترتيل الباحة تختتم أنشطتها

اختتمت روضة فاطمة الزهراء برغدان التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة “ترتيل” أنشطتها وبرامجها للفصل الدراسي الثاني لعام 1438هــ بحفل تكريم البراعم وأطفال الروضة بعد عام دراسي ملئ بالجد واﻹجتهاد في حفظ كتاب الله الكريم وتخلل الحفل العديد من الفقرات والبرامج والألعاب التي نالت إعجاب الأطفال وكما قدمت مديرة الروضة شكرها وتقديرها لإدارة الجمعية على دعمها ومساندتها المستمر للروضةوشكر خاص لمنسوبات الروضة على إنجاح الحفل ولأمهات الأطفال لحضورهم وتشريفهم الحفل واختتم الحفل بتسليم الجوائز والهدايا للأطفال .

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