 روضة فاطمة الزهراء بجمعية ترتيل الباحة تختتم أنشطتها | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

روضة فاطمة الزهراء بجمعية ترتيل الباحة تختتم أنشطتها

روضة فاطمة الزهراء بجمعية ترتيل الباحة تختتم أنشطتها
أحمد الزهراني ـ الباحة
اختتمت روضة فاطمة الزهراء برغدان التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة “ترتيل” أنشطتها وبرامجها للفصل الدراسي الثاني لعام  1438هــ بحفل تكريم البراعم وأطفال الروضة بعد عام دراسي ملئ بالجد واﻹجتهاد  في حفظ كتاب الله  الكريم وتخلل الحفل العديد من الفقرات والبرامج والألعاب التي نالت إعجاب الأطفال وكما قدمت مديرة الروضة شكرها وتقديرها لإدارة الجمعية على دعمها ومساندتها المستمر للروضةوشكر خاص لمنسوبات الروضة على إنجاح الحفل ولأمهات الأطفال لحضورهم وتشريفهم الحفل واختتم الحفل بتسليم الجوائز والهدايا للأطفال  .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*