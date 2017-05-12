 مصادرات وغرامات بجولات بلدية العيدابي على مستودعات المواد الغذائية والمحلات | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

مصادرات وغرامات بجولات بلدية العيدابي على مستودعات المواد الغذائية والمحلات

مصادرات وغرامات بجولات بلدية العيدابي على مستودعات المواد الغذائية والمحلات
العيدابي - فيفاء أون لاين

كثفت بلدية محافظة العيدابي جولاتها على المحلات الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية العيدابي الاستاذ”سالم بن يحيى الخالدي بأن البلدية وخلال جولاتها المكثفة على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة والتأكد من عدم قيام بعض أصحاب مستودعات المواد الغذائية ببيع كميات مواد غذائية منتهية الصلاحية قبيل شهر رمضان المبارك فقد تم خلال الحملة التي يقودها مدير الخدمات الدكتور” أحمد عجلان بمصادرة مايزيد عن 45 كجم اشتملت على مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية .

وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق جميع المنشآت المخالفة
وأضاف “الخالدي” بأن هذه الجولات تأتي في إطار حرص البلدية ووفق توجيهات سعادة أمين المنطقة الاستاذ ” حمود الشايع” ووكيل الامين للخدمات للمحافظة على صحة المواطنين ولمنع وإيقاف جميع المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.
مشدداً في الوقت ذاته بأن البلدية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتهاون في تطبيق اشتراطات صحة البيئة.

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*