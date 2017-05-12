مصادرات وغرامات بجولات بلدية العيدابي على مستودعات المواد الغذائية والمحلات

كثفت بلدية محافظة العيدابي جولاتها على المحلات الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية العيدابي الاستاذ”سالم بن يحيى الخالدي بأن البلدية وخلال جولاتها المكثفة على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة والتأكد من عدم قيام بعض أصحاب مستودعات المواد الغذائية ببيع كميات مواد غذائية منتهية الصلاحية قبيل شهر رمضان المبارك فقد تم خلال الحملة التي يقودها مدير الخدمات الدكتور” أحمد عجلان بمصادرة مايزيد عن 45 كجم اشتملت على مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية .

وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق جميع المنشآت المخالفة

وأضاف “الخالدي” بأن هذه الجولات تأتي في إطار حرص البلدية ووفق توجيهات سعادة أمين المنطقة الاستاذ ” حمود الشايع” ووكيل الامين للخدمات للمحافظة على صحة المواطنين ولمنع وإيقاف جميع المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

مشدداً في الوقت ذاته بأن البلدية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتهاون في تطبيق اشتراطات صحة البيئة.