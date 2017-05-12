مروان الوالي يحصد جائزة افضل تصميم في الفاشن ويك بالبحرين

حصل مصمم الازياء الرجالية الاستاذ مروان الوالي على جائزة افضل تصميم رجالي في حفل الفاشن ويك الذي أقيم مؤخراً في مملكة البحرين في فندق الانتركونينتال بالعاصمة المنامة.

وتعد هذه المشاركة الاولى للمصمم مروان الوالي الذي اكد بقوله” انه من خلال مشاركته الاخيرة قرر أن يقدم الثوب بطريقة عصرية ولمسات خفيفة تضيف للمظهر الخارجي اناقة كامله وتجعل الثوب جاذباً. لافتاً الى ان هذه المشاركة هي الاولى وانه يسعى خلال الفترة المقبلة الى تقديم عدد من تصاميمه الرجالية وكذلك اثواب الاطفال في عروض الازياء خصوصا بعد ان اصدر حتى الان اكثر من سبع كتالوجات متخصصة بالثوب وتفصيله والتي لاقت رواجاً كبيرا في السوق السعودي ولدى شركات الخياطة والمحال التجارية خصوصا وانه يخاطب في تصاميمه الجريئه الفئة العمرية من خمس سنوات الى 30 عاماً . اما اللمسات الكلاسيكية الخفيفة فانه يخاطب بهاالفئة العمرية من 30 حتى الخمسين.

مؤكداً على تطور الوعي لدى الشباب بشكل كبير خصوصا فيما يتعلق بالثوب وتناسبه مع البشرة والصيف وغير ذلك نوعية القماش والوزن

واضاف الوالي إن السوق السعودي من أكثر أسواق الخليج تنوعاً وجودة في ما يتعلق بالأقمشة الرجالية والتصاميم خصوصا وان التصاميم في المنطقة الغربية تختلف عن الشرقية وتختلف عن منطقة الرياض ، مضيفا أنه أصبح هناك وعي كبير في مسألة اختيار الأقمشة ونوعية التفصيل والتصميم من الشباب ورجال الأعمال والمهتمين بالأناقة والتميز، مشيرا إلى أنه كمصمم للازياء الرجالية “لا يهتم ببيع القماش بقدر ما يهتم بتوجيه العميل لما يتناسب مع لون بشرته وشخصيته ووزنه وطوله، مبينا أنهم يحرصون على توفير أقمشة وتصاميم خاصة وجديدة مبتكرة لعملائنا بناء على طلبهم.

ولفت إلى أنهم يوزعون تصاميم كثيرة على الخياطين والشركات الكبيرة في مدينة الرياض والمدن المجاورة،موضحا أنهم يحرصون على اختيار رسمات وعينات ويضعون تعديلات، مع الاعتماد في التسويق على الألوان الأكثر طلباً ونوعية الاقمشة الباردة والقطنية وغيرها.

ولفت الوالي إلى أن السوق السعودي يعتبر أكبر الأسواق في الخليج تنوعاً وجودة في ما يتعلق بالأقمشة الرجالية وتصاميم الثوب وأن غالبية الاقمشة تستورد من اليابان وأوروبا ومختلف بلدان العالم،مؤكداً أن هناك وعيا كبيرا في مسألة اختيار الأقمشة وتصميم الثوب بشكل مختلف حتى لا تتشابه الشياب لدى العميل او المستهلك الواحد بعيداً عن نوعيات الاقمشة فلكل ثوب وقماش تصميم مختلف عن الاخر من قبل الشباب ورجال الأعمال والمهتمين بالأناقة والتميز،إذ إن المظهر الخارجي للرجل يلعب دوراً كبيراً في مجال الاجتماعات واللقاءات والمناسبات بأنواعها.