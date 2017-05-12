التعليم تصدر قرار تعيين ١٤٩٤ خريجاً في تخصص الرياضيات

أصدرت وزارة التعليم اليوم (الخميس) قرار تعيين ١٤٩٤خريجًا بتخصص الرياضات على المستوى الرابع الدرجة الأولى اعتباراً من صدور القرار، وسيتم تصحيح أوضاع الذين يحملون مؤهلاً تربوياً في حال توفر وظائف على المستوى المستحق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن القرار الذي أصدره د.مرزوق بن مطلق الرويس المشرف العام على الموارد البشرية بوازرة التعليم أكد أن المعينين يعاملون وفق لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة إلا إذا كانت لهم خدمات سابقة، وكذلك وفق لائحة الوظائف التعليمية المعدلة مدة التجربة من سنة إلى سنتين.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن القرار نص على صرف راتب شهر بدل تعيين لمن ليس لديه خدمة سابقة في الدولة، والتأكد من اجتيازهم للمقابلة الشخصية ونتيجة فحص اللياقة الطبية، ومسوغات التعيين ومطابقتها مع المستندات الأصلية قبل المباشرة.

‏‎وأشار العصيمي إلى أنه سيتم إلغاء تعيين من لم يباشر منهم خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

‏‎واختتم العصيمي تصريحه بتهنئة المشمولين بالتعيين متمنياً لهم التوفيق في مهامهم العملية.

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