بهلول وسحلول!!

الكاتب : جابر بن ملقوط المالكي

أخوان ..أحولان

بهلول:طبيب

سحلول:ممرض

فجأة تأتيهما حالة

بهلول:جهز غرفة العمليات ياسحلول

سحلول:يطفئ الأنوار…ينثر الأوساخ

بهلول:جاهز ياسحلول

سحلول: شي ولا في الخيال!!

تجرى العملية بهلول: يقطع في الفراش

سحلول:يحمل الضحية خارج الغرفة

ظنا منه أن بهلول قد انتهى وأخذ يباشر

عملية أخرى!!

الضحية خارج الغرفة وهما داخلها

هذا يمسك والآخر يقطع،وطبعا في الفراش!!!!!!!

يدخل المدير الطبي: يجد الضحية خارج الغرفة قد فارق الحياة

والطبيب والممرض بالداخل مع العدة والفراش!!!

يصفق يدا بيد ويقول:

لك الله يا محافظة الداير!!!