بهلول وسحلول!!

أخوان ..أحولان
بهلول:طبيب
سحلول:ممرض
فجأة تأتيهما حالة
بهلول:جهز غرفة العمليات ياسحلول
سحلول:يطفئ الأنوار…ينثر الأوساخ
بهلول:جاهز ياسحلول
سحلول: شي ولا في الخيال!!
تجرى العملية بهلول: يقطع في الفراش
سحلول:يحمل الضحية خارج الغرفة
ظنا منه أن بهلول قد انتهى وأخذ يباشر
عملية أخرى!!
الضحية خارج الغرفة وهما داخلها
هذا يمسك والآخر يقطع،وطبعا في الفراش!!!!!!!
يدخل المدير الطبي: يجد الضحية خارج الغرفة قد فارق الحياة
والطبيب والممرض بالداخل مع العدة والفراش!!!
يصفق يدا بيد ويقول:
لك الله يا محافظة الداير!!!
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