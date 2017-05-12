 بهلول وسحلول!! | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

بهلول وسحلول!!

بهلول وسحلول!!
الكاتب : جابر بن ملقوط المالكي
جابر ملقوط المالكي
أخوان ..أحولان
        بهلول:طبيب
        سحلول:ممرض
       فجأة تأتيهما حالة
      بهلول:جهز غرفة العمليات ياسحلول
      سحلول:يطفئ الأنوار…ينثر الأوساخ
      بهلول:جاهز ياسحلول
      سحلول: شي ولا في الخيال!!
      تجرى العملية بهلول: يقطع في الفراش
      سحلول:يحمل الضحية خارج الغرفة
      ظنا منه أن بهلول قد انتهى وأخذ يباشر
     عملية أخرى!!
     الضحية خارج الغرفة وهما داخلها
     هذا يمسك والآخر يقطع،وطبعا في الفراش!!!!!!!
     يدخل المدير الطبي: يجد الضحية خارج الغرفة قد فارق الحياة
     والطبيب والممرض بالداخل مع العدة والفراش!!!
     يصفق يدا بيد ويقول:
     لك الله يا محافظة الداير!!!

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