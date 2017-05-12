مدير شركة صينية يلجأ لحيلة ذكية لإنقاص وزن الموظفين

في محاولة منه لمساعدة الموظفين على إنقاص وزنهم، قرر صاحب شركة صينية تقديم جائزة لكل موظف عن كل كيلوغرام يفقده من وزنه، مشجعاً إياهم على اعتماد نظام غذائي صحي ورياضي لمكافحة البدانة.

وعرض، وانغ شويباو، مدير شركة “كينغتيان كونسلتيمغ” الاستشارية في شيان شمال الصين، جائزة بقيمة 200 يوان (29 دولارا) عن كل كيلوغرام يفقده كل موظف، بحسب ما شرح لمراسل وكالة فرانس برس.

وأضاف “منذ مارس، شارك عشرون موظفاً في هذا العرض، وكانت الجائزة الأكبر بقيمة 2000 يوان” فاز بها موظف فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه في شهرين.

وأكد أن الفكرة جاءته لكون العمل في الاستشارات من أقل الأعمال التي تتطلب مجهوداً جسدياً.

وأوضح “يعمل موظفونا وراء مكاتبهم كل النهار، ولا يتحركون، لاحظت أن كثيرين منهم أوزانهم زائدة، وأردت أن أشجعهم على الحركة”.

وتابع “لا ينبغي أن يقتصر الاهتمام على رقم – الأعمال، بل يجب أن يطال الصحة أيضا، وبذلك تتحسن نوعية -العمل”.

يذكر أن تقارير رسمية أكدت أن تحسين مستوى-المعيشة في الصين والتأثر بنمط الحياة الغربي، من العوامل التي جعلت أوزان الصينيين تزداد بمعدل ثلاثة كيلوغرامات و500 غرام للرجال، وكيلوغرامين و9000 غرام للنساء، وذلك بينن العامين 2002 و201222.