جامعة نجران تبدأ خطوات الاعتماد المؤسسي للجامعة

دشن معالي مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن ابراهيم الحسن أمس, مشروع الاعتماد المؤسسي للجامعة من هيئة تقويم التعليم، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة .

وحث مدير جامعة نجران، القيادات بالجامعة على ضرورة استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والتعاون مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يشهد للجامعة بكفاءة مخرجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية من هيئة تقويم التعليم التي تعد أقوى جهة اعتمادية مستقلة بالمملكة.

واستعرض خلال التدشين, الخطة الزمنية للاعتماد المؤسسي، وإجراءات التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لزيارة فريق المراجعين الخارجيين للاعتماد مع العام الجامعي المقبل، إضافة إلى عرض موقف الكليات والعمادات المساندة من استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي للجامعة، والممارسات والإجراءات التي يمكن للوحدات الأكاديمية والإدارية القيام بها خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها أن تعزز موقف الجامعة في الحصول على الاعتماد.

Share on: whatsapp