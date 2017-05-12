أمطار على نجران وجازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الجمعة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك تتكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية)، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك).

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