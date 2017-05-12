المراهقون ومواقع التواصل الاجتماعي

تعليق الباحث :

نحن نعيش في عصر الانترنت ويفرض علينا هذا العصر أن نستخدم كأولياء أمور أسلوب الحوار والنقاش المفتوح مع جيل المراهقين الذين تأثروا بثقافة الانترنت ، وإذا أرادنا ان نحميهم وأن يؤمنوا بقيم مجتمعاتهم وثوابت الدين فأن هذا الحوار مهم حيث أن هناك من يحاورهم من أجل أن يحرفونهم عن دينهم ، هذا وقد تحدثنا كثيرا عن ” جيل الانترنت ” اطلع على محاضراتنا في ” اليوتيوب “.

لا بد من وضع خطط مدروسة في المدارس والجامعات لكيفية تعامل الطلبة مع مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يتجنبون سلبياتها ، هذا وقد اقترحنا مقترحين ، مقترح بناء مقرر دراسي بشأن سلبيات مواقع الانترنت ومقترح إدخال سلبيات مواقع الانترنت في بعض المواد بالمناهج المدرسية .

أخيراً لقد ذكر الكاتب فوائد وسلبيات قليلة لمواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على الدراسات والمقالات لنا في موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية .

مقدمة :

عالم الانترنت عالم معقد ولكن لا يعني أن المراهقين المغردين يضيعون في أعماق هذا العالم ، إذ أن الاتصال المفتوح هو المفتاح لوضع الحدود والحواجز لمواقع الانترنت في حوار الوالدين مع المراهقين مع تكريس وسعة دراية وخبرة المستخدم لموقعه الاجتماعي الخاص ، استخدم أيها الأب هذا الدليل لمساعدة ابنك المراهق في جني فوائد جمة لمواقع التواصل من دون أن تضيع حياتك كلها .

من غير واضح من صاغ مصطلح ” مواقع التواصل الاجتماعي ” ، وادعى الرؤساء التنفيذيين في الشركة أنهم بدأوا يستخدمون هذه المواقع في بداية التسعينيات ، واليوم تنتشر هذه المواقع في أرجاء العالم ، وأصبح جيل الانترنت هو الأكثر عدداً في استخدام هذه المواقع .

فجوة الجيل الجديد :

بالنسبة لكثير من الآباء والأجداد الذين يستخدم أطفالهم مشغلات الموسيقا والهواتف المحمولة وألعاب الفيديو والكمبيوتر فأن هذه الأجهزة تمثل لغزاً لهم .

عندما يأخذ المراهق تفاحة معه إلى المدرسة فأنه من المحتمل الآن أن يحمل الهاتف المحمول بدلاً من الفواكه ، وأصبح بعض يطلق على جيل المراهقين اسم ” الجيل الالكتروني ، iGeneration ” ، والمراهقون هم أكثر دراية ومهارة في استخدام الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي من والديهم .

هذه الفجوة التكنولوجية أوجدت فجوة جديدة من جيل المراهقين ، ويمكن لأولياء الأمور أن يضيقوا من هذه الفجوة من خلال مهارة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأن يعطي نصائح لأولادهم وتحديد وقت استخدام هذه المواقع .

ما هي مواقع التواصل؟

توجد عدة تعريفات للمواقع الاجتماعية التي تطفح في شبكة الانترنت ، وفي حين تستخدم هذه المواقع في التسويق بشكل كبير ، هذا ” Ron Jones ” قدم تعريفاً لهذه المواقع من خلال ملاحظة استخدام الأطفال لها قال ” Jones ” : في الأساس أن أنواع المواقع الالكترونية التي يتحدث عنها الناس ويشاركون ويتبادلون الأحاديث ويتواصلون مع غيرهم تشجع على النقاش والتغذية الراجعة والتصويت والتعليق وتبادل المعلومات وغيرها ، وأشار ” Jones ” أن مواقع التواصل لها طريقتين في المحادثة التي تسمح للناس بالتواصل والارتباط بالمواقع الأخرى والمصادر والناس والقضية المهمة بالنسبة للمراهقين هو ” البقاء على التواصل

وقت الانترنت :

على الرغم من صعوبة قياس الوقت الذي يقضيه المراهقون في تصفح الانترنت ، فقد أشارت دراسات كثيرة إلى ترسخ عادات المراهقين عبر الانترنت ، تقرير ” Norton ” بشأن قضاء أفراد الأسر عبر الانترنت أشار إلى أن أنهم يقضون في معدل ” 1،6″ ساعة في اليوم بعد استطلاع آراء ” 2800″ طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين ” 8-17″ سنة ، وعدد الوالدين ” 7000″ في ” 14″ دولة ، ويعتقد (48%) من الأطفال أنهم يقضون وقتاً كبيرا عبر الانترنت ” Roiworld’s Teens & Social Networks Study (June 2010 ” ، بينما بالولايات المتحدة الأطفال ما بين أعمار ” 13-17 ” سنة يقضون ساعتين و” 20″ دقيقة في اليوم عبر الانترنت ، و”80%” منهم يقضون وقتهم في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي .

ما المواقع التي يزورها الأطفال ؟

(90%) من الأطفال أفادوا أنهم فتحوا حساباً على الأقل لمواقع الكتروني عبر الانترنت ، وموقعي الفيسبوك واليوتيوب أشهر المواقع لهم ، و(93%) من أطفال كندا يدخلون الانترنت بهدف ممارسة الالعاب الالكترونية وفقاً لدراسة ” Amanda Lenhart ” لعام 2009 التي نشرها مركز ” Pew ” البحثي العمر والجنس عاملان يحددان ما إذا كان المراهقون فتحوا حسابا وملفا شخصيا لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي :

(86%) من الفتيات ما بين أعمار ” 15-17 ” سنة .

(69%) من الفتيان ما بين اعمار ” 15-17″ سنة .

(38%) ما بين اعمار ” 12-14) سنة .

كيف يتواصل المراهقون ؟

(51%) من المراهقين الذين يمتلكون الهواتف المحمولة يستخدمونها للتواصل مع الناس .

(42%) من المراهقين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال الرسائل النصية من خلال الفيسبوك .

طريقة جديدة للتواصل :

الكثير من أولياء الأمور يستخدمون اجهزة الكمبيوتر لأغراض العمل ، التواصل والتسلية وهناك من له حساب في الفيسبوك ، مع ذلك هناك من أولياء الأمور من يواجه صعوبة في فهم احتياجات أطفالهم باستمرار التوصل عبر الشبكات الاجتماعية ، وقد تكون المجمعات التجارية ” مول” أماكن مفضلة يزورها المراهقون ولكن زيارة الشبكات الاجتماعية وسيلة مهمة لعقد العلاقات الاجتماعية ، وبالتالي عبر هذه الشبكات يطور المراهقون شعور من هم ؟ وما ذواتهم ؟ وما المجتمع المناسب لهم وما العالم الذين يحبون أن يعيشوا فيه ؟

الفوائد :

يستخدم المراهقون المواقع الاجتماعية للتواصل مع أصدقائهم والتعرف على الأصدقاء الجدد وتبادل الصور وممارسة الألعاب الالكترونية وفتح حساب وحل الواجبات المنزلية وتعزيز القضايا التي يؤمنون بها .

كشفت دراسة لطب الأطفال (2011) ان المراهقين يستخدمون مواقع التواصل بطريقة إيجابية للتواصل مع الناس وتبادل الاهتمامات بينهم ، والتعرف على أناس ذوي خلفيات ثقافية مختلفة ، وتنمية إبداعهم من خلال تبادل الأعمال الموسيقية والفنية وتنمية أفكارهم في إنشاء مدونة خاصة بهم ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية والتعاون بينهم في المشاريع خارج المدرسة ، وجمع الأموال للجمعيات الخيرية والانخراط في الأعمال التطوعية وجمع المعلومات المفيدة ، ويحصل المراهقون على المعلومات الصحية بشان الأمراض المنقولة وكذلك يحصل بعض المراهقين المرضى جسدياً ونفسياً على الدعم عبر الشبكات الاجتماعية .

على الوالدين بدء المحادثات مع المراهقين بشان القضايا المهمة عندما يتصفحون الانترنت حيث أنهم بحاجة إلى المعلومات الموثقة والدقيقة .

السلبيات :

على الرغم من ان أولياء الأمور على دراية بفوائد استخدام الأولاد للشبكات الاجتماعية فأنهم يفهمون بوجود جوانب سلبية لهذه الشبكات ، خاصة من تقارير وسائل الإعلام ، وهذه بعض السلبيات متعلقة بسوء استخدام المراهقين للمواقع الالكترونية :

التسلط والتحرش عبر الانترنت .

إرسال مواد جنسية .

كآبة فيسبوك .

انخفاض التحصيل الدراسي .

” Larry Rosen ” أستاذ ورئيس قسم علم النفس سابقاً في جامعة ” California State ” وهو باحث متخصص في الشبكات الاجتماعية ، قال: من خلال دراساتي وغيرها من الدراسات هناك تأثير لمواقع التواصل على المراهقين جيد وسلبي ، وتشير بعض الدراسات إلى أن استخدام فيسبوك المفرط يعني مزيدا علامات الاضطراب النفسي مثل النرجسية – الأنانية ” narcissism ” ، وتشير دراسات أخرى إلى تعرف المراهق على الأصدقاء قد يخفض لديه حالة الاكتئاب .

تشير دراسات المختبر ان استخدام فيسبوك يساعد على ممارسة وتعلم المراهق ما يدور من حوله وبينما تشير دراسات أخرى أن المراهق الخجول يتعلم كيف يتواصل مع الآخرين ، لذا بدأنا نرى الجوانب الإيجابية والسلبية لاستخدامات المراهقين للشبكات الاجتماعية .

يعتقد ” Rosen ” استناداً على دراساته أن فوائد الشبكات الاجتماعية تفوق سلبياتها ولكن على أولياء الأمور والمربين أن يضمنوا ترجيح الإيجابيات على السلبيات .

الإدمان أو الهوس :

يتساءل الوالدان اللذين يجدان صعوبة في إبعاد المراهق عن الجهاز المحمول عما إذا كان الطفل مدمنا ؟ يقول ” Rosen ” أن المراهقين ليسوا مدمني على مواقع التواصل وإنما يواجهون هوساً أو جبرا في الاطلاع على هذه المواقع ، وهذا الجبر عبارة عن الرغبة القوية في تكرار شيء ما وقد يعرف بعض أولياء الأمور عن هذا الجبر .

تشير دراسة ” Rosen” إلى أن كثيراً من المراهقين يتفحص في كل دقائق الشبكات الاجتماعية وهذا الهوس بسبب الخوف من فقد شيء عبر هذه المواقع ، وبالنسبة لكثير من المراهقين فأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست جزءاً من حياتهم وإنما هي تمثل حياتهم الاجتماعية ، وحتى إذا كان المراهق يتحدث مع أصدقائه عبر هاتفه فأنه يود ان يعرف ما يجري في هذه المواقع من حوادث .

من الذي يسيطر على ؟

أولياء الأمور ليسوا على دراية بمواقع التواصل الاجتماعي ويخشون تأثيرها السلبي فأنهم يحاولون منع أولادهم استخدام هذه المواقع ، ولكن تشير الدراسات إلى أن المراهقين يمكنهم الوصول إلى مواقع الانترنت في عدة أماكن مثل المدرسة أو المكتبة أو منازل أصدقائهم .

وجد تقرير ” Norton Online Family ” أن اتجاهات اولياء الأمور تختلف من دولة وأخرى ، ويعتقد (60%) من أولياء الأمور بكندا والولايات المتحدة أن لديهم السيطرة الكاملة على أنشطة أولادهم عبر مواقع الانترنت ، بينما يشعر أولياء الأمور في إيطاليا والصين بتمكين الأولاد باتخاذ قرارهم بهذا الشأن ، وجدير بالذات ان في هذا التقرير يريد الأولاد ان يضع أولياء الأمور قيوداً لاستخدام مواقع الانترنت ، وذكر غالبية الأولاد أنهم يرجعون إلى أولياء أمورهم عندما يواجهون صعوبات عبر الانترنت .

بما ان الطريقة التي نتواصل بها تتغير بسرعة فأن أطفالنا وأحفادنا هم أول جيل ولد في عصر التواصل المستمر سواء نحب ذلك أم لا ، وتعتبر مواقع التواصل حقيقة حياة هؤلاء الأولاد .

كم عمر الطفل لاستخدام الشبكات الاجتماعية؟

بعض المواقع مثل فيسبوك تضع قيوداً لدخول الأطفال فتشترط أن يكون عمر الطفل (13) سنة فما فوق ، وعلى الرغم من أن إدارة فيسبوك تريد خفض العمر ، ويطالب خبراء المواقع التزام أولياء الأمور بهذا الشرط لأولادهم .

فيسبوك والمواقع الاجتماعية الأخرى هي جديدة بحيث ان الباحثين بدأوا للتو في تقييم تأثيرها الطويل على الصحة العقلية ، ويعتقد ” Rosen ” ان علماء النفس منقسمون او مختلفون على تقييم فيسبوك على المراهقين للأسف ان وسائل الإعلام تميل إلى إظهار الجوانب السلبية وإهمال الجوانب الإيجابية ، ولكن بعض الدراسات تشير إلى الفوائد إلى التنمية الاجتماعية تفوق الجوانب السلبية المحتملة .

مصطلحات مواقع التواصل الاجتماعي :

تعلم أيها الأب هذه المصطلحات وانت تكتسب الخبرة في مجال هذه المواقع ، مثال التسلط عبر الانترنت ” cyberbullying ” : هو استخدام المواقع الالكترونية عمداً لنشر معلومات كاذبة أو محرجة أو عدائية عن شخص ما .

فيسبوك ” Facebook ” : موقع تواصل اجتماعي أكثر شعبية ويستخدمه أكثر من مليار شخص في الشهر بأرجاء العالم ، وفقاً لهذا الموقع .

كآبة فيسبوك ” Facebook depression “: يعتقد أن هذا الاكتئاب ناتج كثافة التفاعلات عبر الانترنت بما في ذلك القبول أو الرفض من قبل الأصدقاء .

اتباع ” follower ” : أعضاء يستخدمون موقع تويتر ” Twitter ” ( أعضاء يتابعون أعضاء آخرين وهكذا ) .

صديق ” friend ” : أصدقاء يستخدمون موقع فيسبوك .

إرسال رسائل نصية ” sexting ” أو صور جنسية صريحة عبر الهاتف المحمول او الكمبيوتر أو أي جهاز رقمي آخر .

موقع اجتماعي ” social media “: أية تقنية تتيح للمستخدمين نشر وتبادل المحتوى أو الحوار عبر الانترنت .

الشبكات الاجتماعية ” social networking “: عقد علاقات اجتماعية بين الناس عبر الانترنت مثل فيسبوك ويوتيوب .

تغريدة ” tweetup ” : لحظة تجمع الناس الذين يستخدمون تويتر لإرسال تغريدة ما حول موضوع معين ” على سبيل مثال لعبة رياضية ” .

عالم تويتر ” Twitterverse ” : مجموعة من الأفراد يستخدمون تويتر .

أنشطة في مواقع التواصل :

فيسبوك : facebook.com : إنشاء ملفات ، تبادل صور ومقاطع فيديو والدردشة عبر الانترنت .

يوتيوب : youtube.com : تحميل ، تبادل ومشاركة مقاطع فيديو .

مايسبيس : myspace.com : الاستماع إلى الموسيقا ، مشاهدة مقاطع فيديو ، ممارسة الألعاب وإنشاء ملفات .

تويتر : twitter.com : إنشاء ونشر رسالة من (140) حرفاً تسمى تغريدة .

الأساطير : gaiaonline.com : ممارسة اللعب ، خلق الأبطال ، تزيين المنازل الافتراضية والمشاركة في المنتديات .

نادي البطريق : clubpenguin.com : ممارسة اللعب ، الاطلاع على الوصفات ، الأنشطة في الهواء الطلق ، الفنون والحرف اليدوية والتلوين .

نصائح السلامة :

يمكن لأولياء الأمور مساعدة المراهقين والمراهقات في الكشف عن عالم مواقع التواصل بأمان قدر الإمكان من خلال النصائح التالية :

أن يتعرف أولياء الأمور على مواقع التواصل أولاً كي يعلموا أولادهم كيف يبحرون في عالم الانترنت بسلامة وأن يختاروا لهم النموذج المناسب لهم .

أن يكون ولي الأمر ماهراً باستخدام هذه المواقع .

مواكبة المواقع التي تخص المراهقين .

فتح حساب وصفحة لك كي تصبح ” صديقاً” لطفلك لمراقبة أنشطته .

إذا كان المراهق يعجز اتخاذ ولي الأمر ” صديقاً ” اعطيه فرصة لتجديد حسابه عبر فيسبوك ، والجلوس معا لتجاوز الأصدقاء والصور والرسائل وإذا كان ولي الأمر ليس له صديق عليه أن يطلع على حساب ابنه في أي وقت .

استخدم كأب زر متصفح الويب الخاص بك لتتبع المواقع التي يزورها الابن .

وضع قيود :

تأكد من استخدام المراهقين إعدادات الخصوصية التي تحد من إمكانية دخول الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على الملف الشخصي للمراهق عبر الإنترنت.

هل لدى المراهق أصدقاء قلة يعرفهم وليس فيهم غريباً ، يمكن الأب مراجعة قائمة الأصدقاء .

ساعد طفلك في سن المراهقة على إنشاء اسم شاشة آمن لن يكشف عن المعلومات الشخصية، مثل المكان الذي يعيش فيه ونوع الجنس والعمر .

اشرح لطفلك في سن المراهقة لماذا يجب أن تبقى بعض الأشياء، مثل أرقام الهواتف والعناوين والمعلومات المالية تكون خاصة وسرية .

تعلم آداب الانترنت :

تعليم المراهقين أن يفكروا مرتين قبل نشر الصور ومقاطع الفيديو وبمجرد يكونوا على شبكة الانترنت فقد تبقى إلى الأبد في هذه الشبكة .

تعليم المراهقين أن يستخدموا اللغة المناسبة ويكونوا مهذبين عبر الانترنت .

تحذير المراهقين ألا يستخدموا الحديث الجنسي وأن يخبر المراهق والديه عندما يتصل به غريب ويتصرف تصرفاً غير لائق .

التواصل هو مسألة مهمة :

تعلم كأب التواصل والحوار المفتوح مع المراهق من خلال بناء جو الثقة وفهم ما يعاني منه المراهق عبر الشبكات الاجتماعية ، ومن المرجح أن يأتي المراهق إلى والديه عندما ينزعج من شيء عبر هذه المواقع .

عقد اجتماعات عائلية :

يقترح ” Rosen ” اجتماع أفراد الأسرة في الأسبوع مرة واحدة ، تخصيص (15) دقيقة قبل وبعد وجبة الغذاء ، ويجلس الوالدان مع الأطفال ويسألانهم عن تجاربهم وأنشطتهم عبر الانترنت .

ابدأ بالنقاش بطرح سؤال : سمعت أن بعض الأطفال تعرضوا إلى المضايقة عبر فيسبوك ، هل تعرف أي شخص تعرض إلى المضايقة ؟ ماذا حدث له ؟ هل تشعر بحاله ؟

استمع إلى إجابات المراهق جيداً مع تجنب التعابير السلبية التي تصدر من الوجه .

دع المراهق يتحدث أكثر منك .

لا تنتقد المراهق ، والأهم بناء الثقة والتواصل المفتوح .

على الأقل أربع مرات يجلس الوالدان بتناول الطعام مع الأطفال في الأسبوع .

انتهز هذه الفرصة للتحدث مع الأطفال مع إغلاق الهواتف المحمولة .

إذا لم يستطع أفراد الأسرة من الاطلاع على الرسائل بالهاتف أثناء تناول الطعام عليهم مرة واحدة الاطلاع قبل تناول الطعام ثم إغلاق الهاتف ووضعه بعيداً عن طاولة الطعام .

بقلم / Ellen Niemer

16/8/2012

مايو2017