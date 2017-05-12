28.9 مليون ريـال لـ 241 جمعية وجهة تنموية وخيرية 

كشفت مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية -وهي إحدى المؤسسات السعودية المانحة بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بأنها قدمت دعماً العام المنصرم 2016م لـ 241 جهة تنموية وخيرية بالمملكة العربية السعودية استفاد منها 171110 مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق المملكة.

وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية المهندس ممدوح بن حسن الحربي عن تقديم دعم المؤسسة للعديد من الجهات والجمعيات الخيرية والتنموية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2016م بأكثر من 28 مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ريال.

وأضاف بأن مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية تختص بالمنح النوعي في مجالات التعليم وتمكين القطاع الثالث والتنمية المجتمعية لتحقيق الأثر المستدام في تنمية الإنسان.

وبين م. الحربي بأن المؤسسة تعتمد استراتيجية لتعظيم أثر المنح من خلال قياس أثر المنح واستدامة أثره واعتماده على الدراسات المحكمة، مع التركيز على مجالات محددة وتفعيل الشراكات والتكامل والتحالفات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لتحقيق التميز في العمل المؤسسي.

وأشار م. الحربي إلى أن مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية تنطلق في أعمالها من رؤية “الريادة في المَنْح للتنمية المستدامة”، حيث تسعى للإسهام في تمكين المجتمعات المستهدفة من خلال منح مؤسسي نوعي مستدام الأثر في بيئة محفزة وفق أفضل المعايير الدولية، موضحاً بأن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة تتمحور حول الإسهام الفعّال في التنمية البشرية للمجتمع وتعظيم أثر المنح وتمكين الجهات المستفيدة وتحديد احتياجات المجتمع والتميُّز في المنح وبناء الشراكات الفعّالة، إلى جانب التميُّز في العمل المؤسسي وتحقيق رضا الموظفين وتعزيز بيئة العمل واستقطاب الكوادر المميزة والاحتفاظ بها.

يذكر بأن مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية تعنى بتحقيق النفع العام والتنمية المستدامة للمجتمع وذلك من خلال دعمها للبرامج والمشاريع في مجالات التعليم وتمكين القطاع الثالث والتنمية المجتمعية، وتعتبر التعاون وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات المرخص لها من ركائز النجاح لديها.

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