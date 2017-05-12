بالصور: حصول مستشفى السعودي الألماني على ترخيص زراعة الكلى

شرف صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو بن محمد الفيصل – المؤتمر الطبي الذي أطلقته مستشفى السعودي الألماني بمناسبة حصول المجموعة على اعتراف الجمعية الوطنية زراعة الأعضاء بالمملكة على اعتماد المستشفى السعودي الألماني بجدة مركزا معتمدا لزراعة ( الكلى ) – وأوضح الأستاذ الدكتور / عمر هاشم طاهر – ( إستشاري الأمراض المعدية – وخبير التخطيط الصحي والإستثماري في القطاع الطبي ) – أن الريادة في حقل القطاع الصحي الخاص بالمملكة سجل حضوره المتميز بين المراكز الطبية على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط .

مشيرا إلى أن القيادات الصحية بالمجموعة تم استقطابها من الكفاءات الوطنية المتميزة من الأطباء و الاستشاريين السعوديين بمختلف التخصصات الطبية ؛ وذلك تمشيا مع رؤية المملكة ( 2030 ) وذلك لدفع عجلة التقدم الصحي إلى الأمام و يضع المملكة ضمن أفضل الوجهات العلاجية بالمنطقة

يشار الى أن المستشفي السعودي الألماني بجدة حصل علي ترخيص زراعة ( الكلى والكبد ) .

و قام الامير عمرو الفيصل بتسليم الدكتور / عمر طاهر – ( المدير الطبي التنفيذي ) الترخيص .