 بالصور: حصول مستشفى السعودي الألماني على ترخيص زراعة الكلى | فيفاء أون لاين
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

بحضور سمو الأمير / عمرو الفيصل

بالصور: حصول مستشفى السعودي الألماني على ترخيص زراعة الكلى

بالصور: حصول مستشفى السعودي الألماني على ترخيص زراعة الكلى
عمر الشيخ ـ مكة المكرمة
شرف صاحب السمو الملكي الأمير /  عمرو بن محمد الفيصل – المؤتمر الطبي الذي أطلقته مستشفى السعودي الألماني   بمناسبة حصول المجموعة على اعتراف الجمعية الوطنية زراعة الأعضاء بالمملكة على اعتماد المستشفى السعودي الألماني بجدة مركزا معتمدا لزراعة ( الكلى ) – وأوضح الأستاذ الدكتور / عمر هاشم طاهر – (  إستشاري الأمراض المعدية – وخبير التخطيط الصحي والإستثماري في القطاع الطبي ) – أن الريادة في حقل القطاع الصحي الخاص بالمملكة سجل حضوره المتميز بين المراكز الطبية على مستوى العالم العربي  والشرق الأوسط .
 مشيرا إلى أن القيادات الصحية بالمجموعة تم استقطابها من الكفاءات الوطنية المتميزة من الأطباء و الاستشاريين السعوديين بمختلف التخصصات الطبية ؛ وذلك تمشيا مع رؤية المملكة  ( 2030 ) وذلك لدفع عجلة التقدم الصحي إلى الأمام و يضع المملكة ضمن أفضل الوجهات العلاجية بالمنطقة
   يشار الى أن المستشفي السعودي الألماني بجدة حصل علي ترخيص زراعة ( الكلى والكبد ) .
و قام الامير عمرو الفيصل بتسليم الدكتور / عمر طاهر – (  المدير الطبي التنفيذي )  الترخيص .

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