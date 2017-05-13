دارخولة رضي الله عنها بمبسط يختتم أنشطته لعام1438هـ

بحضور مشرفة حلقات تحفيظ القرآن بمحافظة فيفاء الأستاذة/ مريم شريف الفيفي والضيوف الكرامأختتم (دار خولة رضي الله عنها ) لتحفيظ القرآن الكريم بمبسـط أنشطته لهذا العام ، وذلك يوم الخميس الموافق 1438/8/15هجرية.، يأتي ذلك في عامه السابع بحمد الله وفضله ، حيث اقام حفله في تمام الساعة الخامسة عصرًا .

افتتح الحفل الختامي بأجتماع مع معلمات الدار حيث دار الحديث عن رمضان وفضله وفوائده وكيفية استغلال هذه الشهر الفضيل ..

ثم اقيمت عدة مسابقات وتم توزيع الجوائز ..

وبعد ذلك تم تقديم وجبة الأفطار للصائمات ثم آداء صلاة المغرب .. وبعد ذلك استؤنفت فقرات الحفل بتكريم الحافظات ثم كلمة ختامية للحفل .

نسأل الله أن يجمع الجميع في جناته جنات النعيم وجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ..

ثم تقدم منظمات الدار في هذه الفرصة بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء على الدعم المستمر والدائم لتفعيل أنشطة الدار .

نظم الحفل كل من :

أ/ أم أحمد الرقيبي

أ/ أم عبدالخالق المشنوي