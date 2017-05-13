 دعوي المزاحمية يطلق مشروع وقف علمني الإسلام | فيفاء أون لاين
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

دعوي المزاحمية يطلق مشروع وقف علمني الإسلام

دعوي المزاحمية يطلق مشروع وقف علمني الإسلام
الرياض ـ علي القرني
أطلق مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المزاحمية مشروع وقف ( علمني الإسلام ) بحي نوارة والذي يتكون من ثلاثة طوابق ومحال تجارية وشقق سكنية ، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،
 
ومن المقرر أن يخصص وقف علمني الإسلام لخدمة مشاريع دعوية من الأجر الذي لا ينقطع ومنها دعوة غير المسلمين للإسلام والبرامج الخاصة بهم ونشر السنة النبوية ونبذ البدعة وإفطار الصائمين وطباعة الكتب والمطويات بمختلف اللغات والمحاضرات.  
 
يشار إلى أن هاتف التبرعات المخصص للتواصل مع المشروع هو: 0534613111 والحساب المخصص للمشروع في بنك الراجحي هو:   SA 6080000219608010037494 . 

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