روضه براعم النور الاهلية بجازان تخرج براعمها بفندق هوليدي

في أجواء تملؤها البراءة ويعم عليها النقاء ويزينها المرح والصفاء في ليله التميز المتواصل التي أمتازت به روضة براعم النور الاهلية على المستوى التعليمي والترفيهي والنشاطي والذي من خلاله يساعد على تأسيس ركائز التعليم والنجاح منذ سن الطفولة المبكرة أقامت مساء الامس الخميس الموافق ١٥\٨\١٤٣٨هـ حفل تخرج أطفال الدفعة الرابعة وذلك بقاعة الإحتفالات بفندق هوليدي بجازان بحضور الامهات حيث بدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم تلتها كلمة لمديرة الروضة الاستاذة/نادية مجرشي شكرت فيها الحاضرات لتواجدهن وتعاونهم المستمر ولزميلاتها المعلمات الفاضلات، كما قدمت الشكر والعرفان لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي حيث أشادت ببطولاتهم التي سيسجلها التاريخ، كما تحدثت عن أهمية التعليم في السن المبكر للطفل وكيف أن الروضة ركيزه من ركائز التعليم المبكر ، وفي ختام كلمتها هنئت الاطفال بالتخرج متمنية لهم النجاح المتواصل وأن يجعلهم صالحين مصلحين نافعين لاهاليهم ووطنهم وأمتهم، ومن ثم انشد الاطفال عدد من الأناشيد على مسرح الاحتفال بعد أن أمتزج لباسهم بالزي العسكري والزي السعودي والخليجي ولباس حفل التخرج نالت إعجاب الحاضرات، عقب ذلك تقديم مسيرة من الهدايا للأطفال والمعلمات.

وفي ختام الحفل قدم الامهات شكرهم للاستاذة/ نادية مجرشي ولجميع المعلمات على جهودهم الفعاله ودورهم البارز لما وصل له أبنائهم من العلم والتعليم سائلين من المولى عز وجل لهم العون والسداد.