إبتدائية الإمام حفص ومتوسطة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين تكرم متقاعديها

في ليلة من ليالي الوفاء والعرفان ليلة تكريم واحتفاء ورد للجميل لمن بذلوا جهودهم وجل وقتهم عبر السنين لتعليم وتخريج أجيال من التلاميذ وخدمة كتاب الله الكريم وزرع القيم الفاضلة والمعاني السامية في نفوس أبناءهم الطلاب فكان من الوفاء لهم رد الفضل لأهله والإعتراف بمناقب وأفضال أولئك القادة الأخيار .

حيث أقامت مدرستي إبتدائية الإمام حفص ومتوسطة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين ، كرنفالاً احتفالياً وتكريماً لقائد المدرسة السابق ومؤسسها الأستاذ عبدالله بن منصور أحمد ووكيل المدرسة ومدبرها الأستاذ يحيى بن سعيد حمحوم ومعلم الاجتماعيات فيها وقدوتها الأستاذ علي منصور آل معتق وأمين مصادرها ورائد تقنيتها الأستاذ صالح بن يحيى حمحوم ، بمناسبة إحالتهم إلى التقاعد بعد خدمة امتدت لثلاثة عقود من الزمن هي خدمة طويلة تخرج على أيديهم مجموعة كبيرة من المعلمين والأطباء والمهندسين والضباط .

وقد اشتمل الحفل على عدة فقرات استهلت بمقدمة ترحيبية كانت بثنائية رائعة للأستاذ سعيد ال حريس والأستاذ ناصر الشهراني، والبداية كانت بالقران الكريم ثم كلمة قائد المدرسة الأستاذ علي بن عبدالله ال محرق ثم كلمة لمنسوبي المدرسة ألقاها الأستاذ تركي التركي ثم قصيدة شعرية ثم كلمة وداعية للمحتفى بهم ألقاها نيابة عنهم قائد المدرسة المتقاعد الأستاذ عبدالله بن منصور أحمد ثم بعد ذلك تم تقديم الهدايا والدروع التذكارية من المدرسة وزملاء المتقاعدين ثم كرم المتقاعدين بعضهم البعض ، والتقاط الصور التذكارية مع الزملاء وضيوف الحفل وبعد ذاك شرف الجميع طعام العشاء المقام لهذه المناسبة .