كلمة وقصيدة لشيخ الأبيات في مناسبة تقاعد “الداثري”

فرحت واستبشرت عندما دعيت لهذه المناسبة وذلك لما أكن من حب وتقدير لهذا الشخص النبيل الأستاذ/يحيى أحمد الفيفي (المالكي) الذي أسرني بشخصيته الناجحة في جميع مجالات الحياة فلقد أمعنت النظر فيه فوجدته رب أسرة من الطراز الأول رأيته بين أسباطه يداعب هذا ويقبل الآخر ويضم الثالث ويوجه بحنو ولين، ثم التقيته في مواقع رسمية فوجدته شخصا قياديا شامخا عالي الهمة، ثم التقيته في مناسبات اجتماعية فوجدته متبسما مستغرقا مع الجميع لا يهمل أحدا بل ويحرج الجميع بأخلاقه وسمته وأدبه، ثم عرفته تاجرا فكان سمحا في بيعه وشرائه ومعاملته، أما سر شخصيته المتزنه فهو في جميع جوانب حياته ذو صلة قوية مع الله ولا أزكيه على الله ولكنني أحببت الإلماح لذلك كي يكون قدوة لمن أراد النجاح والفلاح…أسأل الله له مزيدا من التوفيق والتسديد.

وهنيئا له ومبارك عليه تحرره من قيود العمل الحكومي وانطلاقته إلى رحاب أفسح وأوسع.

ثم أقول :-

ويحٌ لهمْ قالوا ترجلَ عنتَرَةْ

زعموا الوظيفةَ مهرةٌ مستظفَرَةْ

ما خُبِّروا أن الحَياةَ جوادهُ

فيسوسها حيث اشتهى مستنفِرَةْ

سُرُج المعالي طَوعُهُ وقيادها

بيمينه الدنيا غراس مثمِرَةْ

إن رام مجدا جاءه مستبشرا

فبه الحياة تراقصت مستبشرة

دِيَمٌ تجلت من ذرى فيفائنا

أضحت بها أرضُ ابنَ مالكَ ممطَرَةْ

أرض الكرامة والشهامة والندى

أرواحنا من سحرها مستعمَرَةْ

يحيى بها روح وقلب نابض

أهدى لياليها بدورا نيرة

يحيى سيحيا قمةً في قمةٍ

بين القبائل قدوةً أو مفخَرَةْ

شيخ عشائر أبيات فيفاء/عبدالله بن حسن فرح الفيفي

في تقاعد الشيخ/

يحيى أحمد يحيى الداثري الفيفي

مساء الجمعة ١٤٣٨/٨/١٦هجرية