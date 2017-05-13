 طريق وادي جوة آل شراحيل بمحافظة فيفاء والمعاناة الدائمة | فيفاء أون لاين
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

مشروع متوقف والبلدية تغض البظر عن الأعتداء على الأراضي المتبرع بها

طريق وادي جوة آل شراحيل بمحافظة فيفاء والمعاناة الدائمة

طريق وادي جوة آل شراحيل بمحافظة فيفاء والمعاناة الدائمة
ماطر الشراحيلي ـ فيفاء

معاناة سكان وادي الجوه لن تنتهي  رغم كل. محاولاتهم ومطاابتهم وتبرعهم باجزا من اراضيهم من اجل ان  ينجو بارواحهم  من هذه المعاناه المتكرره مع هطول الامطار  ورغم الوعود بانها هذه المشكله الا ان فرحتهم قتلت قبل ان تكتمل توقف المشروع في منتصف الطريق. واستغل بعض المواطنين توقف المشروع وقامو بالبنأ في المكان المخصص لهذا المشروع اللذي ينتظره سكان هذه القرية  وعلي مرأ ومسمع من  البلديه (وكأنها تقول لهم خيرا فعلتم) ومازالت  مطالبات السكان للبلديه بستكمال المشروع. وازالة ما تم احداثه من بناء من اجل احباط هذا الحلم  اللذي ينتظرونه.

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