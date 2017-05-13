طريق وادي جوة آل شراحيل بمحافظة فيفاء والمعاناة الدائمة

معاناة سكان وادي الجوه لن تنتهي رغم كل. محاولاتهم ومطاابتهم وتبرعهم باجزا من اراضيهم من اجل ان ينجو بارواحهم من هذه المعاناه المتكرره مع هطول الامطار ورغم الوعود بانها هذه المشكله الا ان فرحتهم قتلت قبل ان تكتمل توقف المشروع في منتصف الطريق. واستغل بعض المواطنين توقف المشروع وقامو بالبنأ في المكان المخصص لهذا المشروع اللذي ينتظره سكان هذه القرية وعلي مرأ ومسمع من البلديه (وكأنها تقول لهم خيرا فعلتم) ومازالت مطالبات السكان للبلديه بستكمال المشروع. وازالة ما تم احداثه من بناء من اجل احباط هذا الحلم اللذي ينتظرونه.

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