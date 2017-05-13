عندما يكون الصديق الوفي كالبئر الذي يزداد عُمقاً كلما أُخذ مِنه زملاء ثانوية يتصدقون ببئر علی نية زميلهم

قام خريجوا دفعة 1421-1422هـ من ثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بعمل صدقه جاريه على نية زميلهم المتوفي/ عبدالرحمن بن يحيى الحدادي يرحمه الله وذلك بحفر ثلاثة آبار ماء بدولة سريلانكا كون سقيا الماء أفضل الصدقات .

من جانبه قال صاحب الفكرة الأستاذ علي المباركي : لله الحمد تم الانتهاء من مشروعين هذا اليوم وبدأ أهالي القرى بالاستفادة منهما وتبقى المشروع الثالث وهو على وشك الانتهاء خلال الأيام القليلة القادمة .

من ناحيه أخرى شكر الشيخ علي الحدادي شقيق المرحوم “بإذن الله” هذه الجهود التي جسدت بحق كل معاني الأخوة العميقة والصداقة الصادقة والإمتثال لقول رسول الله صلَ الله عليه وسلم ” أسعد الناس من خالط كرام الناس ” وعليه لزام علينا أن تتقدم أسرة الحدادي بخالص شكرها وكامل عرفانها لهؤلاء الأوفياء فقد جسدتم معنى الوفاء فلكم منا خالص الدعاء على ما بذلتموه من الأعمال الخيرية والمساعي الطيبة .