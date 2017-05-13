 زملاء ثانوية يتصدقون ببئر علی نية زميلهم | فيفاء أون لاين
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

عندما يكون الصديق الوفي كالبئر الذي يزداد عُمقاً كلما أُخذ مِنه

زملاء ثانوية يتصدقون ببئر علی نية زميلهم

زملاء ثانوية يتصدقون ببئر علی نية زميلهم
جازان - احمد يوسف

قام خريجوا دفعة 1421-1422هـ من ثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بعمل صدقه جاريه على نية زميلهم المتوفي/ عبدالرحمن بن يحيى الحدادي يرحمه الله وذلك بحفر ثلاثة آبار ماء بدولة سريلانكا كون سقيا الماء أفضل الصدقات .
من جانبه قال صاحب الفكرة الأستاذ علي المباركي : لله الحمد تم الانتهاء من مشروعين هذا اليوم وبدأ أهالي القرى بالاستفادة منهما وتبقى المشروع الثالث وهو على وشك الانتهاء خلال الأيام القليلة القادمة .

من ناحيه أخرى شكر الشيخ علي الحدادي شقيق المرحوم “بإذن الله” هذه الجهود التي جسدت بحق كل معاني الأخوة العميقة والصداقة الصادقة والإمتثال لقول رسول الله صلَ الله عليه وسلم ” أسعد الناس من خالط كرام الناس ” وعليه لزام علينا أن تتقدم أسرة الحدادي بخالص شكرها وكامل عرفانها لهؤلاء الأوفياء فقد جسدتم معنى الوفاء فلكم منا خالص الدعاء على ما بذلتموه من الأعمال الخيرية والمساعي الطيبة .

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